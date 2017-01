Der Planungs- und Stadtentwicklungsausschuss hat am 13.03.2007 die Beauftragung zur Erstellung eines Zentren- und Nahversorgungskonzeptes für die Stadt Bad Salzuflen beschlossen. Gründe für ein gesamtstädtisches Zentren- und Nahversorgungskonzept sind zum einen, dass das Markt- und Standortgutachten der GfK Nürnberg für die Stadt Bad Salzuflen von 2000 sowie die ergänzenden Stellungnahmen für Bauleitplanverfahren (2001 und 2004) mittlerweile keine rechtlich belastbare Grundlage für aktuelle Bauleitplanverfahren mehr darstellen, keine Aussagen zur Nahversorgung getroffen werden und sich die Einzelhandelssituation in Bad Salzuflen in den letzten Jahren verändert hat. Zum anderen ist durch die Änderung des Baugesetzbuches der Ausschluss bzw. die Einschränkung von Einzelhandelsnutzungen in Baugebieten außerhalb der Ortskerne (z.B. Ausschluss zentrenrelevanter Sortimente in Gewerbegebieten) rechtlich an das Vorliegen eines städtebaulichen Entwicklungskonzeptes geknüpft, das Aussagen über die zu erhaltenden oder zu entwickelnden zentralen Versorgungsbereiche enthält (gebietsscharfe Abgrenzung sowie eine Liste der vor Ort innenstadtrelevanten Sortimente „Bad Salzufler Liste“).



Das Gutachten wurde vom Rat der Stadt am 30.01.2008 als räumlich funktionales Entwicklungskonzept zum Einzelhandel in Bad Salzuflen beschlossen und bildet die Grundlage für die Stadtentwicklung und für aktuelle und zukünftige Bauleitplanverfahren.

>>> Gutachten - Download PDF

Innenstadtrelevante Sortimente "Bad Salzufler Liste":

>>> "Bad Salzufler Liste" - Download PDF