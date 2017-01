Kinderbetreuung

In Bad Salzuflen finden Sie vielfältige Betreuungsangebote für Kinder. 23 Kindertageseinrichtungen sowie zahlreiche qualifizierte Tagespflegepersonen gewährleisten nicht nur die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, sondern bieten den Kleinsten Spiel, Spaß und optimale Entfaltungsmöglichkeiten.



Alle Bad Salzufler Grundschulen sind Offene Ganztagsgrundschulen. Sie bieten ein verlässliches Betreuungsangebot mit sinnvoller Freizeitbeschäftigung. Die Offene Ganztagsgrundschule (OGS) hat einen ganzheitlichen Förderauftrag. Sie ist deshalb mehr als Unterricht. Die Angebote der OGS-Träger erfolgen in enger Abstimmung mit den Sportvereinen des Stadtsportverbandes und den Partnern aus künstlerischen, musischen und kreativen Bereichen. Ein wichtiger Baustein ist die tägliche Hausaufgabenbetreuung.



Für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen, in offenen Ganztagsgrundschulen und in Kindertagespflege bei Tagespflegepersonen werden vom Jugendamt Beiträge erhoben. Sie richten sich nach dem Jahreseinkommen der/des im Haushalt lebenden leiblichen Eltern/Elternteils.



Ihren ungefähren Beitrag können Sie online berechnen: Elternbeitragsrechner