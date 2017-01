Aktuelles aus der Stadtbücherei

Die Stadtbücherei bietet ihren Kundinnen und Kunden kostenlose WLAN-Nutzung an. Um in der Bücherei mit dem eigenen Laptop, Tablet oder Smartphone im Internet surfen und arbeiten zu können, bekommen Kundinnen und Kunden an der Information einen Zugangscode und können sich dann für jeweils eine Stunde mit dem WLAN-Zugang der Stadtbücherei verbinden.

Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, über die drei Rechner der Stadtbücherei kostenpflichtig das Internet zu nutzen. Jede begonnenen 15 Minuten kosten 50 Cent.