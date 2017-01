Stadtarchiv Bad Salzuflen

Das in der „Gelben Schule“ an der Martin-Luther-Straße 2 untergebrachte Stadtarchiv übernimmt, ordnet und erschließt Informationsträger (Urkunden, Akten, Karten, Fotos, Bild- und Tonträger sowie elektronische Speichermedien) aus der Verwaltung der Stadt, von Firmen, Verbänden und Vereinen sowie von Familien und Einzelpersonen, die aus rechtlichen und/oder historischen Gründen dauerhaft aufzubewahren sind.



Unter Beachtung der gesetzlich vorgegebenen Schutzfristen kann das Archivgut von Historikern, Heimatforschern und Genealogen (Familienforschern) kostenfrei eingesehen werden. Nur für schriftlich erbetene Auskünfte, die Recherchen erfordern, werden Gebühren erhoben.



Die im Magazin des Stadtarchivs lagernden Dokumente haben zusammen einen Umfang von etwa 400 Regalmetern. Das älteste archivierte Stück ist eine Pergamenturkunde aus dem Jahre 1414, in welcher der Verkauf eines Grundstückes an einen Ufler Bürger bezeugt wird. Jüngste Archivalie ist jeweils die aktuelle Tageszeitung.



Neben den Akten- und Urkundenbeständen der Städte Bad Salzuflen und Schötmar und dem Archivgut der zehn ehemals selbständigen Landgemeinden wird im Salzufler Stadtarchiv seit 1991 auch das Firmenarchiv der Hoffmann's Stärkefabriken aufbewahrt. Die Archivalien des einst größten lndustrieunternehmens in Lippe sind wegen der Dichte der Überlieferung und ihres beträchtlichen Umfangs (ca. 80 Regalmeter) von überörtlicher Bedeutung.