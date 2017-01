Autofahrer sind in Bad Salzuflen herzlich willkommen. In drei Parkhäusern (durchgehend geöffnet) mit fast 1.000 Einstellplätzen sowie auf zahlreichen Parkplätzen stehen citynah ausreichend und günstige Parkmöglichkeiten zur Verfügung.



Die Parkhäuser liegen unmittelbar am Stadtkern von Bad Salzuflen. In nur fünf Minuten sind Sie in der Fußgängerzone und können bequem alle wichtigen Einrichtungen von der Konzerthalle bis zur Stadtbücherei erreichen. Die Parkhäuser sind durchgehend geöffnet - auch an den Wochenenden. Außerdem steht Ihnen ein kostenfreier Großparkplatz mit über 230 Stellplätzen an der Herforder Straße zur Verfügung.

Tarife:

Die erste halbe Stunde ist in allen drei Parkhäusern kostenfrei. Für die nächsten 30 Minuten zahlen Sie 1 Euro, jede weitere Stunde kostet ebenfalls 1 Euro.

Der Tageshöchstbetrag liegt bei 7,- Euro.

Spezielle Tarife für Dauerparker finden Sie auf der Internetseite der Stadtwerke Bad Salzuflen.

Anschriften der Parkhäuser: