eVergabe bei der Stadt Bad Salzuflen Hallo Newsletterabonnent Die Stadt Bad Salzuflen wird ihre Vergabeverfahren ab Mai 2016 elektronisch durchführen. Zur Umsetzung der elektronischen Vergabe nutzt die Stadt Bad Salzuflen das Bekanntmachungs- und Vergabeportal der Deutschen eVergabe auf www.deutsche-evergabe.de. Die Registrierung auf dem Portal der Deutschen eVergabe, die Recherche und das Anlegen eines Suchassistenten sind für Sie selbstverständlich kostenfrei. Je genauer Sie Ihr Suchprofil anlegen, umso besser kann das System Ausschreibungen für Sie finden. Per E-Mail werden Sie über neue Ausschreibungen benachrichtigt, so dass eine eigene Recherche überflüssig wird. Der städtische Newsletter zu Ausschreibungen wird ab sofort eingestellt. Ihre hierfür an die Stadt Bad Salzuflen übermittelten Daten werden gemäß Datenschutzbestimmungen gelöscht. Wenn Sie weiterhin über Ausschreibungen und Vergaben der Stadt Bad Salzuflen informiert werden möchten, dann nutzen Sie bitte zukünftig das Portal www.deutsche-evergabe.de. Mit freundlichen Grüßen

Ihre Stadt Bad Salzuflen Ausschreibungen und Vergaben

