Sanierung der Flutlichtbeleuchtung des Sportplatzes Holzhausen mittels LED-Technik

Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) fördert Klimaschutztechnologien bei der Stromnutzung. Hierzu gehört die Umrüstung von herkömmlichen Flutlichtanlagen auf Flutlichtanlagen mit energiesparender LED-Technik.

Durch die Sanierung der Flutlichtbeleuchtung der Sportanlage Holzhausen auf effiziente LED-Technologie soll ein erheblicher Anteil des Energieverbrauchs für die Beleuchtung eingespart werden. Der Energieverbrauch wird um 77 Prozent gegenüber dem Ist-Zustand gesenkt. Zudem wird durch die Flutlichtbeleuchtung die Lichtemissionen erheblich reduziert, wodurch Anwohner weniger von der Beleuchtungssituation gestört werden.

Es werden 8 herkömmliche Flutlichtscheinwerfer demontiert und 8 neu in LED-Technik montiert, zusätzlich lässt sich durch eine neue Steuerung die Beleuchtung dimmen und auch nur Teilbereiche des Platzes beleuchten, je nach Anforderung an den Spieletrieb.



Die Maßnahme reduziert die CO2-Belastung der Umwelt über die Lebensdauer der Leuchten um 84 Tonnen und spart jährlich 7.094 kWh/a Strom.



Ausführungszeitraum:

Der bewilligte Förderzeitraum beträgt genau ein Jahr, er begann am 1. November 2017 und endet am 31. Oktober 2018. In diesem Zeitraum sind die beantragten Maßnahmen umzusetzen.



Förderkennzeichen:

03K07320