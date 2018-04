Blühwiesen als dringend benötigte Nahrung für Insekten

Durch die Abnahme von Blütenpflanzen und Wildkräutern fehlt es mittlerweile vielen Insekten an Nahrungsquellen. Früher gab es häufig an Ackerflächen Feld- und Wegraine, die Heimat von Bienen, Schmetterlingen, Rebhühnern und anderen Tier- und Pflanzenarten waren. In einer Landschaft, die einem immer höheren wirtschaftlichen Druck ausgesetzt ist, bieten Wegraine – ökonomisch betrachtet – keinen Nutzen. Sie sind aber wichtig, um die biologische Vielfalt zu fördern und Pflanzen und Tieren einen Raum in der ansonsten ziemlich ausgeräumten Landschaft zu bieten.



Um die Situation in Bad Salzuflen zu verbessern, wurde in den vergangenen Jahren damit begonnen, auf öffentlichen Flächen im Stadtgebiet Blühwiesen und -streifen anzulegen, beispielsweise an der Schützenstraße, im Bereich Lockhauser Straße vor dem Friedhofsparkplatz sowie an der Schülerstraße.



Dieses für den Artenschutz und die Artenvielfalt wichtige Projekt wird ab dem Jahr 2018 ausgeweitet. Es entstehen auf zahlreichen städtischen Grünflächen Blumenwiesen, so zum Beispiel am Sonnenberg und angrenzend an verschiedene Friedhöfe. Die Saatgutmischungen mit regionalen, hier heimischen Wildblumen und -kräutern werden auch am Rhienbach in Retzen, auf verschiedenen Flächen am Heerser Weg und an der Rudolph-Brandes-Allee sowie an einigen städtischen Grundschulen (Knetterheide, Lockhausen und Holzhausen) eingebracht. Die Einsaat von diesen regional abgestimmten Mischungen sorgt für einen langanhaltenden Blühzeitraum und verbessert so die Nahrungsversorgung von Blüten besuchenden Insekten entscheidend.



Um einen nachhaltigen Erfolg zu sichern, ist das Blühwiesen-Projekt längerfristig angelegt und soll auch in den nächsten Jahren fortgesetzt werden. Anregungen, auch von Landwirten, in welchen Bereichen eine Anlage von Blühflächen oder Wegrainen/Ackerrandstreifen entlang von Wirtschaftswegen wünschenswert ist, werden von der Stadtverwaltung gerne entgegengenommen.



Neben einem Umdenken der Landwirtschaft kann aber auch jeder Einzelne dazu beitragen, die Artenvielfalt zu erhöhen. So kann in Privatgärten mit geringem Aufwand eine Blumenwiese angelegt werden. Auch wenn es nur eine kleine Fläche ist, gibt sie den Insekten und anderen Kleintieren Nahrung und Unterschlupf. Deshalb können Bürgerinnen und Bürger in diesem Jahr kostenlos Saatgut (solange der Vorrat reicht) von der Stadt Bad Salzuflen erhalten, um in ihren Gärten/Vorgärten eine artenreiche Blumenwiese anzulegen. Abgeholt werden kann die Saatmischung nach vorheriger telefonischer Anmeldung beim Baubetriebshof (Tel. 05222/952-972) sowie im Fachdienst Stadtplanung und Umwelt (Tel. 05222/952-246). Eine Beratung zur Anlegung einer solchen Fläche übernehmen auf Anfrage das Umweltzentrum Heerser Mühle (Tel.:05222/797151) und der Imkerverein (05222/3218), die jeweils auch das notwendige Saatgut weitergeben.