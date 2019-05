Verkehrsberuhigung Innenstadt Bad Salzuflen

Der Vorschlag sieht vor, im historischen Stadtkern den ruhenden Verkehr auf Bewohnerparken und Behindertenparkplätze zu beschränken. Der Parksuchverkehr wird auf die angrenzenden Parkhäuser und Parkplätze geleitet. Sowohl die Parkhäuser (Am Herforder Tor, Sophienstraße, Osterstraße) als auch der Parkplatz in der Mauerstraße stehen zur Verfügung. Der Parkplatz Roseneck sollte zusätzlich attraktiver gestaltet werden, indem die Parkgebühr z.B. auf maximal einen Euro am Tag beschränkt wird. Damit steht ein umfangreiches Angebot an öffentlichen Parkplätzen unmittelbar in und um den historischen Stadtkern zur Verfügung.



Bewohnerinnen und Bewohner, die im historischen Stadtkern bzw. in der Innenstadt amtlich gemeldet und wohnhaft sind, können einen Bewohnerparkausweis beantragen.

Da die Kurzzeitparkplätze vor dem Postgebäude an der Steege einen überproportionalen Parksuchverkehr verursachen, sollen sie aufgegeben werden. Dazu sollte die Deutsche Post AG vorrangig die Paketstation an der Hoffmannstraße nutzen. Hierzu muss die Verwaltung mit der Deutschen Post AG noch Gespräche hinsichtlich der Möglichkeit der Verlagerung der Paketstation vom Salzhof an die Hoffmannstraße führen.



Das bestehende Parkleitsystem wird hinsichtlich der Parkhauswegweisung (Beschilderung) an den Haupteinfallstraßen überprüft und optimiert. Die Nutzung elektronischer Informationsmöglichkeiten bezüglich der Anzeige freier Stellplätze in Echtzeit wird in Kooperation mit den Stadtwerken Bad Salzuflen (über eine App) eingeführt.