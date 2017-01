planBAR und planBAR unterwegs

Die Stadt Bad Salzuflen beteiligte sich im Jahr 2007 mit dem Projekt „Generationenzauber“ erfolgreich am Landeswettbewerb „Ab in die Mitte!“. Jung und Alt durch verschiedene Projekte zu verbinden und die Stadt noch senioren- und familienfreundlicher zu gestalten - das waren die Ziele der Veranstaltungsreihe vom 7. bis 16. September 2007.



Auch der Fachdienst Stadtplanung und Umwelt ging vom 10. bis 14. September 2007 „Ab in die Mitte!“ und richtete in der Innenstadt die Außenstelle „planBAR“ ein. Jung und Alt waren aufgefordert, Bad Salzuflen aktiv mitzugestalten und Ideen zum Beispiel zur Frage „Wie kann die Innenstadt von Bad Salzuflen seniorengerecht und familienfreundlich gestaltet werden?“ zu entwickeln. Kinder, Jugendliche und Senioren wurden mit Aktionen an das Thema Innenstadt Bad Salzuflen herangeführt und waren u.a. dazu aufgefordert an einem Innenstadtcheck teilzunehmen.

Zudem erfreute sich die "planBAR" einer regen Beteiligung durch viele Bürgerinnen und Bürger, die die Einladung Ihre Wünsche und Vorstellungen für die zukünftige Stadtgestaltung zu äußern annahmen.



An der Umfrage beteiligten sich insgesamt 165 Bürgerinnen, Bürger und Gäste der Stadt. Die Ergebnisse sind in den Planungsprozess "Masterplan Gestaltung Innenstadt Bad Salzuflen" mit eingeflossen. Die Ergebnisse der Umfrage können Sie im Folgenden einsehen.

Ergebnisse 2007 [Download PDF]