Nachdem für den zentralen Kurbereich mit dem Städtebaulichen Handlungskonzept 'Historischer Kurbereich' die zukünftige Entwicklung aufgezeigt worden ist, soll nun in den kommenden Jahren ein wesentlicher Schwerpunkt bei der Aufwertung des historischen Stadtkerns Bad Salzuflen liegen.

Am 30. Oktober 2007 hat der Planungs- und Stadtentwicklungsausschuss zu diesem Zweck die Erarbeitung eines ‚Masterplans Gestaltung Innenstadt Bad Salzuflen’ beschlossen (siehe pdf-Dokument, 5MB).

Anhand eines Leistungskatalogs forderte der Fachdienst Stadtplanung und Umwelt anschließend acht ausgewählte Büros zur Abgabe eines Angebotes mit dem Wunsch auf Bildung von Arbeitsgemeinschaften auf.



Am 15. Januar 2008 stellten sich einem Gremium aus Vertretern der Verwaltung und der Ratsfraktionen drei Arbeitsgemeinschaften vor:

scape Landschaftsarchitekten, Düsseldorf mit scheuvens + wachten, Dortmund

FSW Düsseldorf GmbH / GTL Landschaftsarchitektur, Kassel

Lohaus Carl Landschaftsarchitektur, Hannover mit KoRIS, Hannover und Schmersahl Biermann Prüßner, Bad Salzuflen

Die Auswahlkommission empfahl dem Planungs- und Stadtentwicklungsausschuss, das Büro scape in Zusammenarbeit mit scheuvens + wachten für die Erstellung des Masterplans zu beauftragen. Dieser folgte in seiner Sitzung am 22. Januar 2008 der Bewertung und beschloss die Beauftragung der Arbeitsgemeinschaft der Büros scape und scheuvens + wachten.

Das öffentliche Auftaktforum leitete am 15. Mai 2008 den Planungsprozess für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt offiziell ein. Nachdem der Bürgermeister die etwa 90 Gäste begrüßte, präsentierte der Fachdienstes Stadtplanung und Umwelt Anlass und Ziele des Verfahrens sowie die geplante Verfahrensstruktur (siehe pdf-Dokument, 5MB).

Prof. Rudolf Scheuvens, Büro scheuvens + wachten, hat anschließend über den Impulsvortrag‚ Herausforderung Innenstadt’ (siehe pdf-Dokument, 4MB) in das Thema ‚Innenstadtgestaltung’ eingeführt und gab einen Überblick über die Bedeutung der Innenstadt für die Gesamtstadt.

Hiltrud Lintel vom Büro scape Landschaftsarchitekten stellte im Anschluss die Bestandsanalyse zur Bad Salzufler Innenstadt detailliert vor. Schwerpunkte des Vortrages (siehe pdf-Dokument, 3MB) waren die Aspekte Verbindungen (u.a. die Anbindung der Innenstadt an den Bahnhof), Ausstattungselemente sowie Freiraum und Wasser.

Prof. Rudolf Scheuvens moderierte die abschließende Diskussion mit dem interessierten Publikum. Eine ausführliche Zusammenfassung des Auftaktforums finden Sie hier. Neben einigen Plänen der Bestandsanalyse konnten sich die Bürgerinnen und Bürger noch mit Hilfe der Projektzeitung (siehe pdf-Dokument, 5MB) über das Verfahren, die bisherigen Planungsprozesse und die bearbeitenden Büros informieren.

Am 14. Juni 2008 leitete der erste von zwei ganztägigen Planungswerkstätten den nächsten Schritt in Richtung der internen Gesprächsrunden ein. Hierzu waren betroffene Planungsbeteiligte (Einzelhändler, Grundstückseigentümer, etc.), Vertreter der Ratsfraktionen und der Verwaltung eingeladen.Das Büro scape Landschaftsarchitekten führte zunächst mittels eines Einstiegsvortrages (siehe pdf-Dokument, 4,5MB) in die Thematik ein. Im Anschluss stellte Prof. Rudolf Scheuvens den weiteren Tagsablauf und die 'World Café'- Methode vor (siehe pdf-Dokument, 0,5MB). Hierfür wurde die Gesamtgruppe von 30 Personen in drei Gruppen geteilt, die sich der Reihe nach mit den Schwerpunktthemen

Wasser in der Stadt (siehe pdf-Dokument)

Gestaltung der Fußgängerzone (siehe pdf-Dokument)

Spielen und Aufenthalt in der Stadt (siehe pdf-Dokument)

beschäftigen.

Jeweils ein 'Gastgeber' präsentierte die unterschiedlichen Themen und hielt die Ergebnisse der einzelnen Gruppen fest. Die vielfältigen Ergebnisse wurden schließlich im Plenum vorgestellt und diskutiert. Dabei kristallisierten sich einige Aspekte heraus, die als eine Art übergeordnetes 'Programm für die Gestaltung der Innenstadt Bad Salzuflen' betrachtet wurden und als Richtschnur für die weitere Arbeit des Büros scape dienten (siehe pdf-Dokument).

Im Rahmen der Bad Salzufler ‚Ab in die Mitte!’ - Veranstaltung ‚12 Sterne - 2 Kerne - unsere Stadt’ richtete der Fachdienst Stadtplanung in der Innenstadt zum zweiten Mal die Außenstelle planBAR ein. Während des 8. und 12. September 2008 konnten sich Bürgerinnen und Bürger über den derzeitigen Stand des ‚Masterplans Gestaltung Innenstadt Bad Salzuflen’ informieren. Einige Interessierte nutzten während der Planerfragestunden am 11. September die Chance mit der Planerin Hiltrud Lintel vom Büro scape Landschaftsarchitekten ins Gespräch zu kommen.Als zusätzliche Information diente die 2. Ausgabe der Projektzeitung, die neben den aktuellen Plänen und Skizzen ausführliche Erläuterungen zu den angedachten Planungen beinhaltete (siehe pdf-Dokument, 4MB).

Am 26. September 2008 fand die zweite Planungswerkstatt mit den betroffenen Planungsbeteiligten statt. Das Büro scape Landschaftsarchitekten präsentierte zunächst detailliert die Planungen bzw. Planungskonzepte (siehe pdf-Dokument, 13,5MB). Im Anschluss beschäftigten sich drei Gruppen von jeweils 10 bis 12 Personen mit den Themen:·

Salze und ihre Promenade (siehe pdf-Dokument)

Schliepsteiner Tor - Lange Straße - Dammstraße - Salzhof (siehe pdf-Dokument)

Osterstraße - Markt - Steege - Herforder Tor (siehe pdf-Dokument)

Die Arbeitsphasen wurden durch eine Ortsbegehung ergänzt. Anschließend kamen die Gruppen im Plenum zusammen und die Ergebnisse bzw. Vorschläge wurden zusammengetragen und diskutiert. Wichtige Themen waren u.a. die Gestaltung des Schliepsteiner Tors, die Einführung von Gestaltungsrichtlinien für Einzelhändler und Gastronomen und die Ausstattung der Fußgängerzone mit statischen Elementen (wie Bänke, Beleuchtung, etc.).

Am 12. November 2008 tagte der Planungs- und Stadtentwicklungsausschuss gemeinsam mit dem Stadtmarketingausschuss. Hiltrud Lintel vom Büro scape Landschaftsarchitekten präsentierte den Fraktionen ausführlich die erarbeiteten Leitbilder Verbindungen und Salzepromenade (siehe pdf-Dokument, 16MB), Fußgängerzone und Straße (siehe pdf-Dokument, 12MB) sowie Plätze und Licht (siehe pdf-Dokument, 12MB).

Eine Woche später, am 19. November 2008, wurden die Ergebnisse mit den gleichen Schwerpunkten im Rahmen des öffentlichen Abschlussforums etwa 100 Interessierten vorgestellt.Es wurde herausgestellt, dass deutlicher Handlungsbedarf besteht. Der Masterplan kann als Richtschnur für die Aufwertung des historischen Altstadtkerns als Visitenkarte von Bad Salzuflen dienen. Der damalige Bürgermeister Dr. Honsdorf betonte, dass mit dem Masterplan eine Vision unserer Innenstadt in den Köpfen entwickelt worden ist, welche gemeinsam von allen Beteiligten Schritt für Schritt umgesetzt werden muss. Eine Zusammenfassung der Diskussion können Sie hier einsehen.Die Bürgerinnen und Bürger konnten die zahlreichen Informationen gebündelt in der 3. Projektzeitung mit nach Hause nehmen (siehe pdf-Dokument, 5MB).