Städtebauliche Planung

Zur Aufwertung des historischen Stadtkerns Bad Salzuflen wird der „“Masterplan Gestaltung Innenstadt Bad Salzuflen“ aufgestellt. Am Ende des Planungs-prozesses soll ein abgestimmtes und umsetzungsorientiertes Gesamtkonzept für die zukünftige Gestaltung der öffentlichen Bereiche (beispielsweise Fußgängerzone, Am Schliepsteiner Tor, Salzhof und Am Markt) in der Innenstadt Bad Salzuflen stehen.

