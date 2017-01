Als Grundlage für die nun vorgesehene Änderung des Flächennutzungsplanes wurde eine Potentialanalyse Windenergie für das gesamte Stadtgebiet durchgeführt. In dieser Studie sind potentielle Flächen für die Ausweisung von Konzentrationszonen für Windenergieanlagen (WEA) durch die Überlagerung des Stadtgebietes mit definierten sogenannten „harten“ und „weichen Tabuzonen“ herausgearbeitet worden, die die Basis der frühzeitigen Beteiligung bilden. Als Konsequenz aus mehreren aktuellen Gerichtsurteilen, zuletzt des Oberverwaltungsgerichtes am 1. Juli 2013 (AZ: 2D 46/12.NE), muss bei Planungen konsequent zwischen harten und weichen Tabukriterien unterschieden werden. Die harten Tabukriterien werden sehr eng ausgelegt und sind einer gemeindlichen Abwägung in der Regel nicht zugänglich. Bei den weichen Tabukriterien besteht die Notwendigkeit sie einzeln und explizit zu begründen. Sie sind in unterschiedlichem Umfang einer gemeindlichen Abwägung zugänglich. In jedem Fall sind jedoch einheitliche Maßstäbe an das gesamte Stadtgebiet anzulegen, zu begründen und zu dokumentieren.

In der Potentialanalyse Windenergie werden die weichen Tabukriterien in zwei Stufen untergliedert. Im weiteren Verfahren werden zusätzliche Tabukriterien, die die Nutzung einer Konzentrationszone wesentlich beeinflussen können, in einer dritten Stufe individuell den Konzentrationszonen zugewiesen. Auf weitere Faktoren wird im Kriterienkatalog hingewiesen. Sie werden teils von der Einzelgenehmigung von Fachbehörden oder aber von den vorab nicht bekannten Dimensionen der jeweiligen WEA beeinflusst. Auch sie können die Nutzbarkeit einzelner Konzentrationszonen erheblich einschränken.

Hier finden Sie erläuternde Präsentationen der Planungsbüros Kortemeier Brokmann Landschaftsarchitekten (zur Potentialflächenanalyse) und Tischmann Schrooten Stadtplanung (planungsrechtliche Erläuterungen) für den Vorentwurf zur 129. Änderung des FNP, gezeigt im Planungs- und Stadtentwicklungsausschuss am 2. April 2014.

>>> Potentialflächenanalyse [Download PDF]



>>> planungsrechtliche Erläuterungen [Download PDF]





Im Vorentwurf zur frühzeitigen Beteiligung wurden daher zunächst alle im Rahmen der Potenzialanalyse Windenergie ermittelten Potenzialflächen anhand städtebaulicher Kriterien bewertet und jeweils in kurzen Steckbriefen beschrieben.

Es verblieben nach Zugrundelegung der im Kriterienkatalog definierten harten und weichen Tabukriterien rund 6,3 Prozent der Stadtfläche (entspricht 629 Hektar) als sogenannter Suchraum. Die Suchräume konzentrieren sich dabei auf 10 Suchräume mit insgesamt 37 Teilflächen im räumlichen Zusammenhang. Im weiteren Planverfahren sind noch Reduktionen zu erwarten, dies aber unter der Prämisse, der Windenergie dabei substantiell Raum zu gewähren.

Detaillierte Informationen hierzu enthält die Beschluss-Vorlage für die frühzeitige Beteiligung zur 129. Änderung des Flächennutzungsplanes.

>>> zum Vorgang im Ratsinformationssystem