Die Ausstellung zur Projektmesse im Rahmen des Masterplanprozesses für Schötmar ist noch bis zum 6. November in der Bürgerhalle des Rathauses an der Rudolph-Brandes-Allee 19 zu sehen. (Öffnungszeiten: Mo bis Fr 8 bis 17 Uhr, Do bis 17.30 Uhr)



Hier bieten wir Ihnen die Inhalte der Ausstellung zum Download an.

Sie haben Ideen und Anregungen hierzu? Wir freuen uns auf Ihre Meinung. Nutzen Sie hierfür unser Anregungsformular.

>>> zum Anregungsformular