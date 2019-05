Kommunales Handlungskonzept Wohnen Bad Salzuflen

Einen Großteil des Wohngebäudebestands in Bad Salzuflen machen Ein- und Zweifamilienhäusern aus (Anteil ca. 75 Prozent), welche nach wie vor sehr gefragt sind. Der geringste Teil der Wohnungen befindet sich in Mehrfamilienhäusern. Etwa die Hälfte aller Wohnungen haben 3-4 Zimmer und sind somit sowohl für Zweipersonenhaushalte als auch für Familien mit Kindern geeignet und begehrt. Die meisten Wohngebäude wurden in den 50er-70er Jahren errichtet. Der Zensus 2011 ermittelte, dass es circa 39 Prozent der Haushalte Einpersonenhaushalte sowie 33 Prozent Zweipersonenhaushalte gibt und 28 Prozent der Haushalte aus drei und mehr Personen bestehen. Die Kosten für baureifes Wohnbauland sind zwischen 2013 und 2016 um circa 13 Prozent angestiegen (Kategorie priv. Wohnungsbau in guter Lage). Im Vergleich zum Kreis Lippe liegen die Preise in Bad Salzuflen deutlich höher, was durch die ungleichen Verhältnisse im Kreis und die gute Lage Bad Salzuflens zu begründen ist. Im Vergleich zu großstädtischen Gebieten wie Bielefeld und Paderborn, ist die Preissteigerung jedoch als moderat zu bezeichnen.

Die Bedarfe haben sich in den letzten Jahren geändert. Das klassische Einfamilienhaus entspricht im Alter nicht mehr den Bedarfen. Der Anteil der Menschen, die auf barrierefreie Wohnungen und betreutes Wohnungen zurückgreifen möchten oder auf Alten- und Seniorenheime angewiesen sind, steigt. Zudem ziehen aufgrund attraktiver Wohnangebote immer mehr Menschen in Betracht, auch im Alter noch einmal umzuziehen. Gleichzeitig wird es auch für Familien attraktiver, auf barrierefreie Wohnungen zurückzugreifen, da die Wohnungen einen erhöhten Komfort aufweisen.

Auch Kostenaspekte spielen eine wichtige Rolle. Zukünftig wird sich zudem der Anteil der Menschen, die auf geförderten und günstigen Wohnungsraum zurückgreifen müssen, deutlich erhöhen. Grund hierfür sind unter anderem in Teilen der Bevölkerung geringere Einkommen, niedrigere Renten und hohe Lebensunterhaltskosten. Der Druck im günstigen Preissegment und vor allem bei kleineren Wohnungen ist deutlich spürbar. Aus der Analyse wurde auch deutlich, dass der Bedarf nicht grundsätzlich auf eine Wohnform oder Wohnungsgröße beschränkt werden kann.

Der schon bestehende Druck wurde durch die Flüchtlingswelle 2015 und in den Folgejahren weiter verstärkt, da diese Personen vermehrt auf günstige Wohnungen (sowohl Einpersonenhaushalte als auch Großfamilien) zugreifen müssen. Gleichzeitig sinkt der Bestand im geförderten Wohnungsbau in den kommenden Jahren aufgrund des Auslaufens der Mietpreisbindung deutlich (2018-2027 Rückgang um ca. 40 Prozent). Durch den Wegfall der Wohnungen wird ein signifikantes Defizit an günstigem Wohnraum entstehen. Das Defizit wird durch einen immer größeren Personenkreis, der potentiell auf diese Wohnungen zurückgreifen muss, verstärkt.