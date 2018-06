Tag des offenen Denkmals 9. September 2018

Seit ihrer grundlegenden Sanierung im Jahr 2003 werden die Häuser Schloßstraße 27 und 29 als öffentliche Begegnungsstätte genutzt. Neben den Veranstaltungen der ev.-ref. Kirchengemeinde, die als Träger der Begegnungsstätte fungiert und dort regelmäßig mit dem CVJM ihre Jugendarbeit organisiert, nutzen auch der Kinderschutzbund und die Gleichstellungsstelle der Stadt Bad Salzuflen die historischen Räume für ihre Termine. Über das Standesamt der Stadt Bad Salzuflen sind auf der Diele auch standesamtliche Trauungen organisierbar. Während der Öffnungszeiten vom gemeinnützigen "Cafe am Kirchplatz" können dort am Donnerstag- und Freitagnachmittag wechselnde Ausstellungen besichtigt werden.

Die beiden giebelständigen Fachwerkhäuser gehören zu den wenigen weitgehend unverändert erhaltenen Gebäuden in Schötmar. Sie stammen im Kern aus dem 16. Jahrhundert, wobei Haus Nr. 27 ursprünglich als Scheune von Nr. 29 genutzt und erst um 1814/1815 zum Wohnhaus umgestaltet wurde. Der Bau, wie er sich heute darstellt, ist das Produkt einer komplexen Baugeschichte. Kaum ein anderes Haus im weiteren Umkreis vermag einen so hohen Grad von Authentizität der inneren Raumstruktur einschließlich wichtiger Ausstattungsdetails zu vermitteln: Aus der Renaissancezeit stammen die Wendeltreppe von etwa 1630 (in Nr. 29) sowie Fachwerkmalereien und aufwendige Wandmalereien. Ebenfalls erhalten sind in beiden Häusern barocke Türen und Einbauschränke.

Geöffnet

13.30 Uhr bis 17.30 Uhr

Führung

16.00 Uhr mit Pfarrer Matthias Schmidt

Rahmenprogramm

„Cafe am Kirchplatz“ geöffnet von 13.30 Uhr bis 17.30 Uhr