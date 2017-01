Denkmalpflege

Zusammen mit dem Westfälischen Amt für Landschafts- und Baukultur in Münster hat die Stadt Bad Salzuflen einen Leitfaden zum Bauen im historischen Stadtkern entwickelt. Dieser praktische Ratgeber in Form einer Baufibel enthält illustrierte Hinweise bzw. Erläuterungen zur Erhaltung und Gestaltung der Altstadt. Die Baufibel ist als Grundlage für die Beratungsarbeit gedacht und soll das Baugeschehen in der Altstadt Salzuflens positiv begleiten. Die Baufibel bildet somit eine gute und wichtige Orientierungshilfe für die Hauseigentümer, Pächter, Architekten und Handwerker. Es werden darin Vorschläge und Möglichkeiten zu allen wichtigen Fragen des Gestaltens und Erhaltens im denkmalwerten Umfeld aufgezeigt. Zum Beispiel wird dargestellt, wie die Hausfassaden fachgerecht angestrichen und welche Anstrichmaterialien dazu eingesetzt werden können. Ebenso wird u. a. auch aufgezeigt, wie Werbeanlagen denkmalverträglich an eine historische Hausfassade angebracht werden können.