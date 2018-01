Spielleitplanung: Starterprojekte

Der Beteiligungsprozess für die Spielleitplanung begann im Jahr 2017 mit drei Starterprojekten für die Spielflächen am Schlosspark, am Jugendzentrum @on und an der Grundschule am Kirchplatz.



Im ersten Halbjahr 2017 beteiligten sich rund 250 Kinder in drei Planungswerkstätten an der Neugestaltung der Spielorte. Der Umbau wird Mitte 2018 abgeschlossen sein. Über Mitbau-Aktionen können sich Kinder und Jugendliche auch hier direkt beteiligen .