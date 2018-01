Die Stadt Bad Salzuflen leitete im Jahr 2016 einen umfangreichen Prozess zur Verbesserung der Lebensverhältnisse von Kindern und Jugendlichen im Ortsteil Schötmar ein. [siehe Drucksache 226/2016] Grundlage aller Planungen ist die aktive Beteiligung von Kindern und Jugendlichen.

Der Beteiligungsprozess begann im Jahr 2017 mit Starterprojekten der Spielleitplanung auf den Spielflächen am Schlosspark, am Jugendzentrum @on und an der Grundschule am Kirchplatz. Im ersten Halbjahr 2017 beteiligten sich rund 250 Kinder in drei Planungswerkstätten an der Neugestaltung der Spielorte. Der Umbau wird Mitte 2018 abgeschlossen sein. Über Mitbau-Aktionen können sich Kinder und Jugendliche auch hier direkt beteiligen. [siehe Präsentation der Starterprojekte | Download PDF]



Die Spielleitplanung Schötmar bildet im Jahr 2018 das Zentrum der Aktivitäten. [siehe Drucksache 55/2017]



Die Spielleitplanung Schötmar richtet den Blick auf den gesamten Ortsteil Schötmar als Spiel-, Erlebnis- und Aufenthaltsraum. Sie erfasst, bewertet und berücksichtigt alle öffentlichen Freiräume, in denen sich Kinder und Jugendliche aufhalten und aktiv werden. Kinder und Jugendliche zeigen den Planern in Streifzügen ihren Blick auf Schötmar und entwickeln in einer Ideenwerkstatt Pläne zur Gestaltung ihres Ortsteils. Eine Online-Beteiligung ergänzt die Aktivitäten.



Die Ergebnisse der Spielleitplanung werden in einem verbindlichen Spielleitplan festgehalten und fließen in den Masterplan Schötmar ein. [siehe Drucksache 242/2017]