Kontakt:

Elkenbreder Weg 20

32105 Bad Salzuflen

Tel.: [05222] 959667

Fax: [05222] 959668

gs-elkenbreder-weg(at)bad-salzuflen.de

www.gs-elkenbreder-weg.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag: 8.00 bis 12.00 Uhr

Schulleiter/in: n.n.

stellv. Schulleiterin: Stefanie Lösing

Sekretärin: Bianca Frigge

Hausmeister: Peter Büthe

Offene Ganztagsgrundschule (OGS) und verlässlicher Schulvormittag (VESUV)

Träger der außerunterrichtlichen Angebote im Offenen Ganztag:

AWO Soziale Dienste Lippe gGmbH

Koordinatorin: Brigitte Scheele

Tel.: [05222] 9608883



Öffnungszeiten der Ganztagsbetreuung: Montag bis Donnerstag 7.30 bis 16.30 Uhr, Freitag 7.30 bis 15.00 Uhr



Öffnungszeiten der VESUV-Betreuung (verlässlicher Schulvormittag): Montag bis Freitag 7.30 bis 13.05 Uhr

Die Grundschule Elkenbreder Weg liegt am Westrand von Bad Salzuflen in unmittelbarer Nähe zu Innenstadt, Kuranlagen und Stadtforst. Zur Zeit werden in unserer Schule 254 Schülerinnen und Schüler in 12 Klassen von 14 Kolleginnen, einem Kollegen und einem Lehramtsanwärter unterrichtet. Unsere Schule verfügt über eine Turnhalle und weitläufige Außensport- und Spielflächen.

In der Unterrichtsarbeit setzten wir besondere Akzente im kreativen und sozialen Bereich. So sind musikalische Erziehung und gestalterisches Arbeiten, Wahrnehmungs- und Bewegungserziehung ebenso fester Bestandteil unserer Arbeit wie die Durchführung gemeinsamer Projekte und Aktivitäten. Ein weiter Arbeitsschwerpunkt liegt als Korrespondenzschule in der Anwendung neuer Lehr- und Lernformen einschließlich des Einsatzes der Neuen Medien im Unterricht sowie in der Weiterentwicklung und Umsetzung eines umfassenden schulischen Förderkonzeptes.

Die Grundschule Elkenbreder Weg wurde im vergangenen Schuljahr für die engagierte Arbeit an europäischen Themen im Rahmen eines Comenius-Projektes von Regierungspräsidentin Thomann-Stahl als Europaschule in OWL zertifiziert.