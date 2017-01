Kontakt:

Ahornstraße 7

32105 Bad Salzuflen

Tel.: [05222] 952-632

Fax: [05222] 952-633

gs-ahornstrasse(at)bad-salzuflen.de

www.gsahornstrasse.de





Bürozeiten: Montag bis Freitag: 8.00 bis 12.00 Uhr

Schulleiterin: Anke Daubel-Wiele

stellv. Schulleiter: Oliver Boekstegers

Sekretärin: Martina Mohrmann

Hausmeister: Ralf Küstermann

Die Grundschule Ahornstraße liegt im Zentrum des Ortsteiles Bad Salzuflen. Unsere Schule versteht sich als ein Haus für Kinder, das den Schülerinnen und Schülern Geborgenheit und vielfältige Möglichkeiten zur individuellen Entfaltung bietet. Hier können sie zusammen arbeiten, spielen, lernen und feiern. Es ist für uns selbstverständlich und wichtig, dass der Umgang aller an der Schule Beteiligten geprägt ist von Höflichkeit und Rücksichtnahme. In unserer Schule schaffen wir immer wieder neue Anreize und Bedingungen, so dass Kinder gern lernen und Leistungen erbringen.

Offene Ganztagsgrundschule (OGS) und verlässlicher Schulvormittag (VESUV)

Träger der OGS: AWO Soziale Dienste Lippe gGmbH

Pädagogische Leitung: Ines Brandt

Mitarbeiterinnen: Frau Rhode, Frau Flohr, Frau Schnarre-Prescher, Frau Koziolek, Frau Stobbe, Herr Beckers, Herr Calenberg

Tel.: [05222] 952-7411

Betreuungszeiten der OGS:

Montag bis Freitag von 7.00 bis 16.00 Uhr

(mit einer zeitlichen Verknüpfung der Unterrichtszeiten)

Betreuungszeiten für den VESUV:

Montag bis Freitag von 7.00 bis 13.00 Uhr

(mit einer zeitlichen Verknüpfung der Unterrichtszeiten)

Die OGS besteht seit dem Schuljahr 2006/2007, die an Stelle der jahrelangen Hortbetreuung getreten ist. Die Kinder der OGS haben die Möglichkeit, an einem gemeinsamen warmen Mittagessen teilzunehmen (für muslimische Kinder ohne Schweinefleisch!).

Neben der täglichen Hausaufgabenbegleitung, bei der die OGS zeitweise von Lehrern und Lehrerinnen der Grundschule Ahornstrasse unterstützt wird, gibt es verschiedene freiwillige und kostenlose Nachmittagsangebote, wie zur Zeit:





Koch und Backangebot( zweimal pro Woche)

Kreativwerkstatt

Literatur-/Märchen-AG

Lese-Club

Sportangebot (zweimal pro Woche)



Für diejenigen Kinder, die in der OGS angemeldet sind, gibt es die Möglichkeit der Ferienbetreuung mit verschiedenen und wechselnden Freizeitangeboten und Projekten. (eine Woche in den Oster- und Herbstferien und drei Wochen in den Sommerferien, sowie an den beweglichen Ferientagen).

In der Zeit, in der die OGS Ahornstrasse in den Ferien geschlossen hat, können die Kinder – in begründeten Ausnahmefällen (wenn z.B. beide Elternteile arbeiten und das Kind nicht anderes betreut werden kann) und nach Absprache – in der OGS Schötmar Kirchplatz betreut werden, da diese OGS Kooperationspartner ist.

Wenn Sie neugierig auf die OGS geworden sind, können Sie diese gerne – nach kurzer telefonischer Absprache unter Tel.: [05222] 952-7411 – besuchen.