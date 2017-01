Zwei- und Mehrsprachigkeit ist in den Bildungsinstitutionen in Deutschland Alltag geworden. Trotzdem gibt es immer wieder Unsicherheiten, wie man mit Sprache optimal umgeht.

Insbesondere auch Kindertageseinrichtungen machen sich viele Gedanken darüber, wie sie die Sprachkompetenzen aller Kinder, mit oder ohne Migrationshintergrund am besten fördern können . Ebenso beschäftigen sich zunehmend auch Eltern damit, welche Förderung gerade im vorschulischen Bereich die Richtige ist.

Dabei tauchen viele Fragen auf:

- Ist Mehrsprachigkeit immer ein Vorteil oder können Kinder damit auch überfordert sein? Stimmt es wirklich, dass Kinder die Zweitsprache Deutsch leichter lernen umso fitter sie in ihrer Muttersprache sind? - Wie vermeidet man „Sprachvermischungen“? - Welche Bedeutung hat die Wertschätzung der Muttersprache im Kindergarten für Kinder und Eltern? - Sollte man sich, auch im Hinblick auf die Einschulung, nicht lieber ausschließlich auf das Erlernen der deutschen Sprache konzentrieren? - Kann die Muttersprache in der Kita nur durch muttersprachliches Personal vermittelt werden? - Welche Methoden gibt es im Hinblick auf mehrsprachliche Erziehung? - Wie gehen Eltern damit um, dass in der Kita ihres Kindes neben deutsch z.B. auch türkisch oder englisch gesprochen wird? U.v.m.

Um diese und andere Fragen zum Thema Mehrsprachigkeit zu beleuchten und wenn möglich zu beantworten, bietet der Fachdienst Kommunale Bildungsförderung und Integration am 17.11.2014 von 14 bis 17 Uhr im Kurgastzentrum Bad Salzuflen ein Werkstattgespräch mit dem Thema „Mehr Sprache für alle – Mehrsprachigkeit in der Kita“ an.

Im Rahmen dieser Veranstaltung werden die Leiterinnen einer bilingualen Kita aus Köln aus ihrer Praxis berichten; außerdem werden in einem Fachvortrag Grundlagen über bilinguale bzw. mehrsprachige Gruppen erläutert und Möglichkeiten sowie Herausforderungen solcher Gruppen diskutiert .

Anmeldungen zu dieser kostenlosen Veranstaltung sind auch kurzfristig noch möglich unter der Telefonnummer 05222 952998 oder per E-Mail bei j.roennau(at)bad-salzuflen.de.