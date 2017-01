Das erste "offizielle" Kurkonzert fand am 20. Juli 1894 im Kurpark statt. Seither wird diese Tradition im Staatsbad gepflegt. Zweimal täglich (außer montags) spielt das "Bad Salzuflen Orchester", mit bis zu acht Musikern. Neben der "klassischen Kurmusik" werden Komponisten- und Opernkonzerte, Musicalmelodien, Swing und Dixieland präsentiert. Die Konzerte finden in der Konzerthalle oder bei schönem Wetter in der Konzertmuschel im Kurpark statt.