Historische Altstadt

Der Name ist aller Wahrscheinlichkeit nach auf das mittelhochdeutsche Wort „Katte“ zurückzuführen, was nichts anderes bedeutet als Schanze. Der Name des Turms gibt uns also einen Hinweis auf seine frühere Funktion. Zeitweise nannte man den Katzenturm auch „Diebsturm“, weil hier kleine Gauner und Diebe in einer Arrestzelle ihre Strafe absitzen mussten. Die Tür zur einstigen „düsteren Kammer" gibt es heute noch - sie liegt ebenerdig zur Turmstraße hin.