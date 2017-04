Neue Veranstaltungsreihe „Bad Salzuflen liest ein Buch“

Der Förderverein der Stadtbücherei hat gemeinsam mit Gastronomie, Einzelhandel und Institutionen eine neue Veranstaltungsreihe ins Leben gerufen: „Bad Salzuflen liest ein Buch“.

Ein Buch wird zum Stadtgespräch, in dem alle lesen oder aus dem sie vorgelesen bekommen – im Bus, in der Bahn, in Buchhandlungen, im Wirtshaus, in der Krypta, im Gradierwerk und an anderen Orten. Ein Thema verbindet alle miteinander.

Die erste Veranstaltungsreihe dieser Art in Bad Salzuflen dreht sich um das Buch „Das gerettete Kind“ von Renate Ahrens.