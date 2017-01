Babys und Kleinkindern bereitet das Planschen und Spielen im warmen Wasser großes Vergnügen. Kinder, die ab dem dritten Lebensmonat am Babyschwimmen teilnehmen, werden kontaktfreudiger und selbstbewusster. Ebenso wird ihre motorische Entwicklung gefördert. Um die körperliche Entwicklung, aber auch die Bewegungsfreude der Kinder zu fördern, bietet der Fachdienst Schule und Sport der Stadt Bad Salzuflen Baby- und Kleinkinderschwimmen im Kurssystem im Hallenbad Lohfeld an. Eine "babygerechte Wassertemperatur" von 32 Grad Celsius wird im Lehrschwimmbecken vorgehalten.



Das Angebot richtet sich an Babies im Alter von drei Monaten bis zu fünf Jahren. Die Kosten für das Baby- und Kleinkinderschwimmen betragen 32,50 Euro (5 Übungseinheiten à 30 bzw. 45 Minuten) inklusive Eintritt für das Kind und zwei Erwachsene. Der Kurstag ist immer samstags.

Kurs 1 von 10.15 bis 10.45 Uhr für Kinder von 3 bis 24 Monaten

Kurs 2 von 10.45 bis 11.30 Uhr für Kinder von 25 Monaten bis 5 Jahren