Volksbegehren "G9 jetzt!"

Das landesweite Volksbegehren „Abitur nach 13 Jahren an Gymnasien: Mehr Zeit für gute Bildung, G 9 jetzt!“ ist angelaufen. Ziel ist eine Wiedereinführung des Abiturs nach neun Jahren. Dieses soll durch eine entsprechende Änderung des Schulgesetzes NRW erreicht werden.



Seit dem 5. Januar 2017 besteht die Möglichkeit, dass sich die Bürgerinnen und Bürger des Landes NRW an der Unterschriftenaktion im Rahmen des Volksbegehrens beteiligten. Damit das Volksbegehren in NRW erfolgreich ist, benötigen die Initiatoren die Unterschriften von acht Prozent der Stimmberechtigten in Nordrhein-Westfalen (rund 1.061.000 Unterschriften).



Eintragungsberechtigt für das Volksbegehren sind alle Wahlberechtigten für die Landtagswahl.