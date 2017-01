Zunächst wird versucht, alle Wahlhelferinnen und Wahlhelfer in ihrem eigenen Wahllokal oder zumindest in unmittelbarer Nähe dazu einzusetzen. Falls Sie ein Wunsch-Wahllokal angegeben haben, versuchen wir Sie dort einzusetzen.

In einigen Fällen lässt sich aber unter Berücksichtigung der gemeldeten Freiwilligen und der zu besetzenden Funktionen ein Einsatz in einem anderen Bereich Bad Salzuflens nicht vermeiden. Wir bitten insofern um Ihr Verständnis.