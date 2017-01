Korruption ist kein Kavaliersdelikt. Der materielle und immaterielle Schaden kann immens sein. Oft sind es Zufälle, die zur Aufdeckung und strafrechtlichen Verfolgung führen. Die Stadt Bad Salzuflen hat sich zum Ziel gesetzt, Korruption mit allen Mitteln in ihrer Entstehung zu verhindern und sie, falls sie auftritt, wirksam zu bekämpfen.



Der Schlüsselbegriff der Korruptionsbekämpfung heißt Transparenz. Da die Korruptionstäter alles daran setzen, ihr Tun zu verschleiern, muss jeder, dem an der Korruptionsbekämpfung gelegen ist, mithelfen, Korruption in jeder Form aufzudecken. Die Antikorruptionsbeauftragte ist dabei zentrale Anlaufstelle für alle präventiven Maßnahmen. Ihre Zuständigkeit erstreckt sich auf den gesamten Bereich der Stadtverwaltung Bad Salzuflen. Sie ist Ansprechpartnerin für besorgte Bürgerinnen und Bürger und vor allem für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung selbst.



Setzen Sie sich deshalb bei einem Verdacht oder in sonstigen Korruptionsangelegenheiten innerhalb der Stadtverwaltung Bad Salzuflen mit der Antikorruptionsbeauftragten in Verbindung, es sei denn, Sie wenden sich direkt an Polizei oder Staatsanwaltschaft. Alle Hinweise werden streng vertraulich behandelt; auch anonymen Hinweisen wird nachgegangen.



Die Antikorruptionsbeauftragte der Stadt Bad Salzuflen ist Frau Karin Plöger, sie leitet gleichzeitig das Rechnungsprüfungsamt. Ihr Vertreter ist Herr Klaus Niehaus vom Rechnungsprüfungsamt. Sie können die Antikorruptionsbeauftragte (auch anonym) kontaktieren.