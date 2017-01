Städtepartnerschaften

Der ehemalige Borough of East Yorkshire hat 107.000 Einwohner, von denen etwa 34.000 in dem Seebad Bridlington wohnen. Bridlington liegt an der Ostküste der Britischen Insel in North Humberside, inmitten einer malerischen, dünnbesiedelten Gegend, die in ihrer landschaftlichen Schönheit einen Gegensatz zum stark bevölkerten Süden Großbritanniens bildet und einen Anziehungspunkt für viele Touristen darstellt. Es gibt zahlreiche Sehenswürdigkeiten und Freizeitmöglichkeiten, wobei besonders die Priory Church - eine Kirche aus dem 12. Jahrhundert -, der historische Stadtkern, die Hafenanlagen, das große Freizeitgelände, Bridlingtons Leisure World, sowie die typischen englischen Parks erwähnenswert sind.

Seit dem 1. April 1996 ist der Borough of East Yorkshire nicht mehr selbstständig, sondern gehört einer größeren Verwaltungseinheit, dem East Riding of Yorkshire, an. Hauptort dieses neuen Distrikts ist Beverly, dessen wohl bekannteste Sehenswürdigkeit das Beverly Minster ist. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Internetseite des East Riding of Yorkshire www.eastriding.gov.uk.