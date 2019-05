Ausbildung bei der Stadt Bad Salzuflen

Hinter der Bezeichnung „Verwaltungsinformatiker*in“ verbirgt sich ein komplett neues

Berufsbild. Der dafür erforderliche Studiengang mit dem Abschluss Bachelor of Arts wird an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung (FHöV) erstmalig zum 01.09.2020 angeboten. Damit reagiert der öffentliche Dienst auf diverse neue Herausforderungen der Digitalisierung.



Während des dualen Studiums Verwaltungsinformatik lernst du alles Mögliche zum Thema Computer. Wichtige Bereiche sind dabei beispielsweise die Grundlagen der Programmierung und Rechnertechnik, Softwareengineering, Informations- und Wissensmanagement, Qualitätssicherung oder Web-Technologien und Portallösungen. Doch es würde nicht „Verwaltungsinformatik“ heißen, wenn das Studium nur aus Informatik bestünde. Du wirst natürlich auch noch viel über die Arbeit in einer Verwaltung beigebracht und dabei juristische, betriebswirtschaftliche und organisatorische Verwaltungskenntnisse vermittelt bekommen. Daneben stehen auch Grundlagen in Zivil-, Europa-, Verfassungs- und Dienstrecht auf deinem Stundenplan.