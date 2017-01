Ausbildung Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste in der Stadtbücherei

Warum möchte ich Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste in der Bibliothek werden?

Da ich schon immer sehr viel gelesen habe und meine Freizeit am liebsten mit einem guten Buch verbracht habe, wusste ich sehr früh, dass meine spätere Berufswahl etwas mit Büchern zu tun haben sollte. Nach einem freiwilligen Praktikum in einer kleinen Gemeindebücherei stand dann für mich fest: Dies ist genau das Richtige für mich und nichts anderes!

Was macht man als Auszubildende/r in diesem Beruf?

Als Azubi ist es in der Anfangszeit Hauptaufgabe, die Regale in Ordnung zu halten und Medien einzusortieren, um sich mit dem Regalsystem vertraut zu machen.

Des Weiteren kümmert man sich an der Verbuchungstheke um die Ausleihe und Rückgabe der Medien. Zusätzlich werden neue Medien katalogisiert, um sie für die Leser zugänglich zu machen.

Neben der Arbeit in der Bücherei gehört es zu den Aufgaben einer Auszubildenden, zweimal wöchentlich die Berufsschule in Dortmund zu besuchen.

Was sollte ein Azubi in diesem Beruf mitbringen?

Ein Azubi sollte in erster Linie Spaß an der Arbeit mit Büchern haben und nicht den Kontakt mit Kunden scheuen. Er/Sie sollte in schwierigeren Situationen Ruhe bewahren und EDV-Kenntnisse mitbringen.

Warum gerade die Stadtbücherei Bad Salzuflen?

Während meines Praktikums in der Stadtbücherei bemerkte ich immer mehr, was für ein tolles Klima in diesem Betrieb herrscht. Die Kollegen verstehen sich wunderbar untereinander und haben mich sofort in ihrer Mitte aufgenommen. Und als mir dann der Ausbildungsplatz angeboten wurde, wusste ich sofort, dass dies 3 tolle Jahre werden würden.