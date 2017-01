Ausbildung bei der Stadt Bad Salzuflen

Hinter der Bezeichnung „Bachelor of Laws“ verbirgt sich die frühere Berufsbezeichnung „Diplom-Verwaltungswirt/-in“. Unsere Bachelor of Laws arbeiten in den unterschiedlichsten Bereichen der Stadtverwaltung, z.B. Verwaltungsorganisation, Personalservice, Finanzen, Steuern, Schule, Kultur, Sport, Soziales, Jugend, Sicherheit und Ordnung.



Als Sachbearbeiterin oder Sachbearbeiter treffen Sie täglich Entscheidungen anhand der aktuellen Rechtsvorschriften. Sie wirken bei der Aufstellung des Haushaltsplans mit, führen Ausschreibungs- und Vergabeverfahren durch oder bearbeiten im Personalservice beispielsweise Anträge auf Elternzeit. Im Jobcenter berechnen und zahlen sie Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes. In vielen Bereichen haben Sie direkten Kontakt zu unseren Bürgerinnen und Bürgern: In Bad Salzuflen heiraten, eine Gaststättenerlaubnis oder eine Baugenehmigung beantragen, den Personalausweis verlängern lassen, Unterhaltsansprüche gegenüber Eltern geltend machen - dies sind nur einige Beispiele für die unterschiedlichsten Anliegen.



Damit Sie eine kompetente Ansprechpartnerin bzw. ein kompetenter Ansprechpartner für die Kunden unserer Stadt werden, lernen Sie während Ihres Studiums zahlreiche wichtige Rechtsgebiete (z. B. Dienstrecht, Ordnungsrecht, Sozialrecht) kennen.



Während des Studiums wechseln sich Theorie an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung NRW (FHöV), Studienort Bielefeld und Praxis in den verschiedenen Fachdiensten der Stadt Bad Salzuflen ab. In dieser Zeit werden sie umfassend auf die vielfältigen Aufgaben in unserem modernen Dienstleistungsunternehmen vorbereitet.



Nach Beendigung Ihres Studiums können Sie in nahezu allen Fachdiensten der Stadtverwaltung eingesetzt werden. Auch Führungspositionen können von Ihnen wahrgenommen werden, nachdem Sie entsprechende Berufserfahrungen gesammelt haben.