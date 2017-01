Optimale Verkehrsanbindungen

Über die Flughäfen Paderborn und Hannover ist Bad Salzuflen mit der Welt verbunden. Schnelle internationale Verbindungen garantiert der 60 Kilometer entfernte Flughafen Paderborn ebenso wie der 100 Kilometer entfernte Flughafen Hannover. Beide Airports werden von Transferunternehmen auch aus Bad Salzuflen angefahren und sorgen für eine mühelose Ankunft in der Stadt.



Das Straßennetz rund um die Stadt lässt kaum Wünsche offen. Bad Salzuflen ist optimal an die A2 angebunden, die große Ost-West-Verbindung berührt an einigen Stellen das Stadtgebiet. Über die Ausfahrten Ostwestfalen-Lippe, Herford-Bad Salzuflen und Exter ist die Stadt schnell zu erreichen. Auch die wichtigen Nord-Süd-Achsen A7 Hamburg/Kassel/Füssen und A1 von Saarbrücken bis an die Ostsee sind über die jeweils rund 20 Kilometer entfernten A30 und A33 erreichbar. Über die Bundesstraße B239 und die Ostwestfalenstraße 712n, die beide im Stadtgebiet verlaufen, sind nicht nur die großen Autobahnen schnell zu erreichen, auch die Region ist mit diesen Verkehrswegen bestens erschlossen.

Wer das Wasser als Transportweg benötigt, hat in Bad Salzuflen gute Voraussetzungen. Der Mindener Hafen mit seinem zentralen Anschluss an Weser und Mittellandkanal ist nur 40 Kilometer entfernt.



Auch über die Schiene ist die Stadt gut angebunden. Bielefeld ist der nächstgelegene ICE/EC/IC-Bahnhof. Im Stundentakt verkehren dort die Schnellzüge in Richtung Hannover/Berlin und Köln. Von Bad Salzuflen aus ist das 25 Kilometer entfernte Bielefeld in 30 Minuten über die Bahnstrecke Herford-Altenbeken zu erreichen. Einsteigen kann man auf einem der drei Bahnhöfe im Stadtgebiet: Bad Salzuflen, Schötmar oder Sylbach.