Einkaufen in Bad Salzuflen

In Bad Salzuflen finden Sie gleich zwei Zentren, in denen es sich wunderbar shoppen und bummeln lässt: Die wunderschöne historische Altstadt Salzuflens mit ihren Ensembles und Plätzen sowie der attraktive Ortskern von Schötmar bieten Einkaufserlebnisse in besonderer Atmosphäre, Cafés und Restaurants laden zum Verweilen und Genießen ein.

In den vielen geschmackvollen Boutiquen und gemütlichen Geschäften wird das Einkaufen zum Erlebnis ohne Eile, mit freundlicher, sachkundiger und persönlicher Beratung. Ein Besuch der Geschäfte lohnt immer, insbesondere an verkaufsoffenen Sonntagen oder in Verbindung mit Märkten und Festen oder einer kulturellen Veranstaltung.