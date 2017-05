Die Stadt Bad Salzuflen sucht Immobilien

Die Nachfrage nach Immobilien, ob zum Kauf oder als Mietobjekt, ist in Bad Salzuflen wie in einer Vielzahl anderer Städte der Region, in den letzten Jahren stark gestiegen. Demgegenüber lässt sich auf dem freien Markt ein Grundstück, ein Wohnhaus oder eine gut geschnittene Wohnung kaum noch finden. Die Stadt ist in der Verantwortung Flächen vorzuhalten, auf denen in naher Zukunft bezahlbarer Wohnraum entstehen kann. Daneben sucht sie regelmäßig Wohnungen, um Personen, die dringend ein Zuhause suchen, unterbringen zu können.



Bitte helfen Sie uns bei der Suche. Falls Sie über ein Grundstück, ein Haus oder eine Wohnung verfügen, füllen Sie das entsprechende Formular aus senden ihn an die Stadt Bad Salzuflen.