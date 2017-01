Der Vitalzirkel ist ein effizientes und kurzweiliges 60-minütigesTrainingsprogramm an Geräten zur Steigerung der Kraft und Kraftausdauer. Zwei Mal pro Woche, jeweils montags und donnerstags, trainieren Sie unter qualifizierter Anleitung und in der Kleingruppe, was zusätzlichen Spaß bringt. Besonders