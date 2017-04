Bundesfreiwilligendienst bei der Stadt Bad Salzuflen

Die Stadt Bad Salzuflen bietet für Interessierte zwei Stellen im Fachdienst Bildungsförderung, Integration und Soziales, die den Bundesfreiwilligendienst im Rahmen der Flüchtlingsbetreuung durchführen möchten.

Der Bundesfreiwilligendienst steht allen Bürgerinnen und Bürgern offen, die die Vollzeitschulpflicht erfüllt haben. Alter, Geschlecht, Nationalität oder die Art des Schulabschlusses spielen keine Rolle.



Die Aufgabenschwerpunkte während des Freiwilligendienstes umfassen die Unterbringung der Flüchtlinge in den Unterkünften, Unterstützung der Hausmeister in den Flüchtlingseinrichtungen, Mithilfe bei der sozialarbeiterischen Betreuung der Flüchtlinge, Begleitung bei Behördengängen und Unterstützung bei der Eingewöhnung in den Alltag in Deutschland.



Handwerkliches Interesse, Teamfähigkeit, Führerschein der Klasse B (PKW) bringen Sie bitte mit. Gute Englischkenntnisse bzw. weitere Fremdsprachenkenntnisse sind wünschenswert.



Die Stadt Bad Salzuflen bietet eine interessante und Abwechslungsreiche Vollzeitbeschäftigung, ein Taschengeld in Höhe von 300,00 Euro zzgl. Sozialversicherungsleistungen. Jeder Bundesfreiwillige wird pädagogisch begleitet und erhält eine strukturierte Einarbeitung in sein Aufgabengebiet.



Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung.



Selbstverständlich können Sie sich auch online bewerben: bewerbung(at)bad-salzuflen.de.

Fassen Sie bitte Ihr Anschreiben, den Lebenslauf und die relevanten Zeugnisse in einer gemeinsamen PDF-Datei als E-Mail-Anhang zusammen.



Für weitere Auskünfte steht Ihnen im Personalservice Frau Sandra Lüking, Tel. 05222/952-127, Mail: s.lueking(at)bad-salzuflen.de gerne zur Verfügung.



Weitere Infos zum Bundesfreiwilligendienst auf www.bundesfreiwilligendienst.de.