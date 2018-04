Stellenausschreibung der Stadt Bad Salzuflen

Die Stadt Bad Salzuflen sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt für das Rudolph-Brandes-Gymnasium im Schulzentrum Lohfeld

eine Schulsekretärin / einen Schulsekretär.

Im Schuljahr 2017/18 besuchen rund 1.000 Schülerinnen und Schüler das Rudolph-Brandes-Gymnasium in den Sekundarstufen I und II. Das Schulbüro ist mit insgesamt drei Schulsekretärinnen besetzt, die in einem Team zusammenarbeiten. Die tarifliche wöchentliche Arbeitszeit richtet sich nach der konkreten Schülerzahl und wird jährlich zum 01. August angepasst. Sie beträgt im Schuljahr 2017/18 20,75 Stunden. Da in den Schulferien lediglich an wenigen Tagen gearbeitet wird, ist die tatsächlich zu leistende Wochenarbeitszeit höher, um die über den Urlaubsanspruch hinausgehenden Ferienzeiten entsprechend auszugleichen.

Fachliches Anforderungsprofil:

Ausbildung als Verwaltungsfachangestellte/r oder

Angestelltenlehrgang I oder

durch Lebens- und Berufserfahrung erworbene gleichwertige Kenntnisse, z. B. abgeschlossene kaufmännische Ausbildung sowie mehrjährige Berufstätigkeit

Persönliches Anforderungsprofil:

Organisationsgeschick und gute Kenntnisse im Umgang mit modernen Bürokommunikationsmitteln (u. a. Office-Anwendungen, vorzugsweise auch SchILD NRW)

Haushalts- und verwaltungsrechtliche Kenntnisse

Engagement und Gewandtheit im Umgang mit Schülerinnen und Schülern, dem Lehrerkollegium und Eltern

Loyalität, Flexibilität und Zuverlässigkeit

Freude an selbstständiger Arbeit und der Arbeit im Team

Erfahrungen im Schulbüro sind wünschenswert

Die Stelle ist nach Entgeltgruppe 6 TVöD bewertet.

Schwerbehinderte Personen sollten sich auch von dieser Stellenausschreibung angesprochen fühlen.

Senden Sie uns bitte Ihre aussagekräftige Bewerbung bis zum 02.05.2018.

Für weitere Auskünfte stehen Ihnen die Sachgebietsleiterin im Fachdienst Schule und Sport, Elke Prohl, Tel. 05222/952-281 und der zuständige Sachbearbeiter im Personalservice, Dennis Warkentin, Tel. 05222/952-351, gerne zur Verfügung. Selbstverständlich können Sie sich auch online bewerben: bewerbung(at)bad-salzuflen.de

Fassen Sie bitte Ihr Anschreiben, den Lebenslauf und die relevanten Zeugnisse in einer gemeinsa-men PDF-Datei als E-Mail-Anhang zusammen. Vielen Dank!

Stadt Bad Salzuflen

Der Bürgermeister

- Personalservice -

32102 Bad Salzuflen