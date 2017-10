Stellenangebot der Stadt Bad Salzuflen

Die Stadt Bad Salzuflen sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt in der Abteilung „Schule“ des Fachdienstes 40 Schule und Sport





eine Sachgebietsleiterin / einen Sachgebietsleiter für „Einkauf und Logistik“

Ihre Aufgabenschwerpunkte:

Leitung des Sachgebietes „Einkauf und Logistik“

Serviceleistungen für Einkauf und Logistik (z.B. Vergaben, Beratung und Unterstützung der 13 städt. Schulen beim Haushaltsvollzug, Standardfestlegung, Termine vor Ort)

Haushaltsangelegenheiten f.d. Abteilung Schule (Planung, Berechnung und Abwicklung der Schulbudgets und des Fachdienstes inkl. Hochrechnungen)

Personalangelegenheiten der Schulhausmeister und des städtischen IT-Personals in den Schulen

Medienentwicklungplan für die Schulen konzeptionell und strategisch planen und umsetzen

Geschenke, Sachspenden, Sponsoring (rechtliche Prüfung und Beratung, Abwicklung)

Ausbildung von Nachwuchskräften und Schülerpraktikanten

Abnahme von Prüfungen im Bachelor-Studiengang als Praxisprüfer

Das bringen Sie mit:

Befähigung für die Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt des allgemeinen Verwaltungsdienstes (ehemals gehobener nichttechnischer allgemeiner Verwaltungsdienst) bzw. Abschluss des 2. Angestelltenlehrgangs

Gute haushaltsrechtliche und verwaltungsrechtliche Kenntnisse mit sicherer Anwendung

Kenntnisse im Vergaberecht und den Anwendungen der Finanzwirtschaft (KIRP, KAI, Kosy) sind von Vorteil

Technisches Verständnis (EDV, Vergaben Naturwissenschaften)

Gute Kommunikationsfähigkeit und ausgeprägtes Verhandlungsgeschick gegenüber den Schulen, Lehrkräften, städtischem Personal in den Schulen sowie Unternehmen

Führerschein Klasse B und Bereitschaft, das privateigene Kraftfahrzeug gelegentlich einzusetzen

Die Praxisprüferlizenz zur Abnahme von Prüfungen im Bachelor-Studiengang oder die Bereitschaft, diese zeitnah zu erwerben, wird vorausgesetzt.

Wie bieten Ihnen:

Eine unbefristete Vollzeitstelle nach Entgeltgruppe 9 b TVöD / Besoldungsgruppe A 10 LBesG NW

Einen interessanten, anspruchsvollen und abwechslungsreichen Aufgabenbereich mit vielen internen und externen Kontakten sowie Gestaltungsspielraum und Kompetenzen



Änderungen der Aufgabenverteilung sowie der organisatorischen Einbindung bleiben einer Neufas-sung des Arbeitsverteilungsplanes für den Fachdienst Schule und Sport vorbehalten.



Frauen werden im Sinne des Landesgleichstellungsgesetzes bevorzugt berücksichtigt. Teilzeit ist in Abhängigkeit von dienstlichen Belangen grundsätzlich möglich.

Schwerbehinderte Personen sollten sich ebenfalls von dieser Stellenausschreibung angesprochen fühlen.



Für weitere Auskünfte stehen Ihnen die Fachdienstleiterin Schule und Sport, Gudrun Wandke, Tel. 05222 / 952-282, und der Fachdienstleiter Personalservice, Frank Düe, Tel. 05222 / 952-472, gerne zur Verfügung.



Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung bis zum 02.11.2017, in der Sie erläutern:



• warum Sie sich für diesen Arbeitsplatz interessieren

• welche Vorstellungen Sie haben

• was Sie für die Aufgabe qualifiziert



Selbstverständlich können Sie sich auch online bewerben: bewerbung(at)bad-salzuflen.de

Fassen Sie bitte Ihr Anschreiben, den Lebenslauf und die relevanten Zeugnisse in einer gemeinsamen PDF-Datei als E-Mail-Anhang zusammen. Vielen Dank!



Stadt Bad Salzuflen

Der Bürgermeister

- Personalservice -

32102 Bad Salzuflen