Stellenausschreibung der Stadt Bad Salzuflen

Die Stadt Bad Salzuflen sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt in der Abteilung „Gebäudemanagement (Verwaltung)“ des Fachdienstes Hochbau

eine*n Sachbearbeiter*in Gebäudemanagement

Aufgabenschwerpunkte:

- Bearbeitung von haushaltsrechtlichen und betriebswirtschaftlichen Angelegenheiten des

Fachdienstes Hochbau wie Haushaltsplanung, Mittelanmeldungen, Hochrechnungen,

Finanzcontrolling, Haushaltsbewirtschaftung etc., Ansprechpartner*in für andere Fach-

dienste in Haushaltsangelegenheiten

- Unterstützung der Projektingenieure*innen in Haushaltsangelegenheiten und der

baubezogenen Haushaltsmittelabwicklung und -steuerung

- verwaltungsinterner Schriftverkehr und Berichtswesen

- Erstellung von Beschlussvorlagen

- Durchführung allg. Aufgaben in der Gebäudewirtschaft

Änderungen in der Aufgabenverteilung sind nach auftretenden Erfordernissen im Fachdienst Hochbau möglich

Fachliches und persönliches Anforderungsprofil:

Befähigung für die Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt des allgemeinen Verwaltungsdienstes (ehemals gehobener nichttechnischer allgemeiner Verwaltungsdienst) bzw. Abschluss des 2. Verwaltungslehrganges

Gute Kenntnisse im NKF und Haushaltsrecht

Sicherer Umgang mit Excel und Word

Kenntnisse in KOSY und KIRP sind wünschenswert

Kommunikatives Verhalten

Selbstständige, sorgfältige, konstruktive und lösungsorientierte Arbeitsweise

Kostenbewusstes Denken und Handeln

Affinität in einem technischen Fachdienst zu arbeiten

Teamfähigkeit und Fortbildungsbereitschaft

Wir bieten Ihnen:

Eine unbefristete Vollzeitstelle nach Besoldungsgruppe A 10 LBesG NW bzw. Entgeltgruppe 9b TVöD

Einen vielseitigen, anspruchs- und verantwortungsvollen Aufgabenbereich

Frauen werden im Sinne des Landesgleichstellungsgesetzes bevorzugt berücksichtigt.

Teilzeit ist in Abhängigkeit von dienstlichen Belangen grundsätzlich möglich.

Schwerbehinderte Personen sollten sich ebenfalls von dieser Stellenausschreibung angesprochen fühlen.

Für weitere Auskünfte stehen Ihnen der Fachdienstleiter Hochbau Herr Ronald Achtsnick, Tel. 05222 / 952-124, Abteilungsleiter Gebäudemanagement (Verwaltung) Herr Dirk Therolf Tel. 05222 / 952 215 und der Fachdienstleiter Personalservice Herr Frank Düe, Tel. 05222 / 952-472, gerne zur Verfügung.



Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung bis zum 17.09.2018, in der Sie uns erläutern:



- warum Sie sich für diese Aufgabe interessieren,

- was Sie für die Aufgabe qualifiziert.



Selbstverständlich können Sie sich auch online bewerben: bewerbung(at)bad-salzuflen.de

Fassen Sie bitte Ihr Anschreiben, den Lebenslauf und die relevanten Zeugnisse in einer

gemeinsamen PDF-Datei als E-Mail-Anhang zusammen. Vielen Dank!



Stadt Bad Salzuflen

Der Bürgermeister

- Personalservice -

32102 Bad Salzuflen