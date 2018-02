Schöffenwahl 2018

2018 werden die Schöffinnen/Schöffen und Jugendschöffinnen/Jugendschöffen für die Amtszeit von 2019 bis 2023 neu gewählt. Gesucht werden Personen, die am Amtsgericht Lemgo und am Landgericht Detmold ehrenamtlich an der Rechtsprechung in Strafsachen teilnehmen.