Umgestaltung der Bad Salzufler Innenstadt

Die Stadtwerke haben die diesjährigen Bauarbeiten am 7. März 2016 begonnen. Bis zum Sommer werden die Versorgungsleitungen in der Osterstraße, Ecke Grabenstraße bis zum Rendezvous Platz erneuert und Fernwärme verlegt. Anschließend ist der Bereich Am Markt bis zur Steege an der Reihe. Die Baustelle wird voraussichtlich bis zum Oktober andauern. Die Stadtbuslinien werden umgeleitet, der bewährte Innenstadtflitzer kommt erneut zum Einsatz.



Der erste Abschnitt der Baumaßnahme in der Osterstraße beginnt ab der Einmündung in die Grabenstraße. Dieser Bereich wird in zwei Bauabschnitte aufgeteilt. Zuerst wird bis zur Einfahrt der Firma Fanenbruck, Osterstraße 46 gearbeitet. Anschließend wird die Baustelle bis zum Rendezvous Platz fortgesetzt. Durch diese Vorgehensweise ist immer eine Zufahrt in den Hinterhof möglich.



Für den Stadtbusverkehr ergeben sich folgende Änderungen: Der Rendezvous-Platz „Am Markt“ kann nicht mehr angefahren werden, was zu Umleitungen führt. Siehe Busfahrplan Innenstadt 2016:

Natürlich ist auch die Erreichbarkeit der Innenstadt für den PKW- und Lieferverkehr weiter möglich. Hierfür wird wieder die Schießhofstraße Stadteinwärts geöffnet und der Poller in der Wenkenstraße außer Betrieb genommen.



Die persönliche Betreuung der Maßnahme vor Ort übernimmt für die Stadtwerke weiterhin Andrea Schleicher, anzutreffen mit Heike Preß von der Stadt Bad Salzuflen im Baubüro in der Dammstraße oder nach Terminvereinbarung unter der Rufnummer 05222 808-368.



Die Arbeiten zur Umgestaltung des Salzeufers am Salzhof durch die Stadt Bad Salzuflen beginnen im Spätsommerl.