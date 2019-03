50 Jahre Großgemeinde

Durch eine umfassende Kommunalreform wurden die selbstständigen Dörfer, Gemeinden und Städte in Nordrhein-Westfalen zusammengefasst – so auch am 1.1.1969 Bad Salzuflen, Schötmar und die umliegenden Ortschaften Biemsen-Ahmsen, Ehrsen-Breden, Grastrup-Hölsen (mit Hölserheide, Holzhausen (mit Sylbach), Lockhausen, Papenhausen, Retzen (mit Volkhausen und Bergkirchen), Werl-Aspe (mit Knetterheide) Wülfer-Bexten und Wüsten (mit Frettholz, Glimke, Hellerhausen, Hollenstein, Pehlen, Pillenbruch, Voßhagen und Waldemeine)



Vorausgegangen waren hitzige Diskussionen, denn mehrere Gemeinde-Kombinationen waren denkbar: Bad Salzuflen (mit Wüsten und einem Teil der Gemeinde Welstorf), Schötmar (mit Ehrsen-Breden, Grastrup-Hölsen, Holzhausen und Retzen) sowie eine Großgemeinde Knetterheide (mit Werl-Aspe, Biemsen-Ahmsen, Lockhausen und Wülfer-Bexten). Schlussendlich legte der Landtag Nordrhein-Westfalens in seinem Gesetz vom 5. November 1968 dann doch eine große Lösung mit der Zusammenfassung der heutigen Ortsteile fest. Interessanterweise folgte man damit allein dem Votum des Stadtrates von Schötmar, der sich auch für die große Lösung ausgesprochen hatte.

Die neue Stadt Bad Salzuflen war 100,06 Quadratkilometer groß, 47.901 Einwohner lebten hier. Bis zur Neuwahl von Bürgermeister und Rat im März 1969 wurden Beauftragte vom Land eingesetzt; diese Aufgabe übernahmen gemeinsam der ehemalige Bad Salzufler Bürgermeister Wilhelm Bünemann und der Schötmaraner Stadtdirektor Hans Rübenstrunk. Sie brachten den ersten Haushalt der neuen Stadt sowie den ersten Flächennutzungsplan auf den Weg. Bei der Kommunalwahl erhielt die SPD die absolute Mehrheit. Der ehemalige Lockhauser Bürgermeister und Bundestagsabgeordnete Heinrich Welslau wurde einstimmig zum ersten Bürgermeister der neuen Stadt gewählt und Kurt Dröge (CDU) zu seinem Vertreter.