Umfrage zur Verkehrsführung Steege

Die Umgestaltung der Bad Salzufler Innenstadt geht in den kommenden Jahren weiter. Einer der Abschnitte, die im Jahr 2015 umgestaltet werden, ist der Bereich an der Steege zwischen Millau-Promenade und Salzhof. Da die zukünftige Verkehrsführung vor der Post direkten Einfluss auf die Planung hat, bedarf es hierzu vorab einer Entscheidung.



Die politischen Gremien möchten die Einwohner der Stadt Bad Salzuflen in diesen Entscheidungsprozess einbeziehen. Sie sind daher eingeladen, an einer Befragung zur Verkehrsführung teilzunehmen. Mitmachen kann jeder, der seit mindestens 30. Oktober 2014 in Bad Salzuflen wohnt und am 30. Januar 2015 14 Jahre oder älter ist. Die Ergebnisse der Befragung fließen in den Entscheidungsprozess der politischen Gremien ein.



Ab 26. Januar 2015 um 8:00 Uhr bis 30. Januar 2015 um 17:00 Uhr können Sie entweder schriftlich in der Bürgerberatung des Rathauses Ihr Votum abgeben oder onlline auf der Seite:

www.bad-salzuflen.de/go/befragung

Ihre Stadt Bad Salzuflen