Aufnahme von Flüchtlingen in Bad Salzuflen

Pressemitteilung der Stadt Bad Salzuflen

vom 08.01.2016

Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge in Bad Salzuflen

Seit November werden dem Jugendamt der Stadt Bad Salzuflen durch das Land NRW unbegleitete minderjährige Flüchtlinge zugewiesen. Diese benötigen aufgrund ihres Alters, ihrer persönlichen Lebensumstände und ihrer teilweise traumatischen Erfahrungen besonderen Schutz. Hieraus folgen hohe Anforderungen an Unterbringung und Betreuung der jungen Menschen. Laut aktuellen Schätzungen des Landes NRW wird die Zahl der Zuweisungen im Laufe des Jahres 2016 für die Stadt bei knapp 50 Personen liegen. Bisher wurden in Bad Salzuflen 12 Kinder und Jugendliche aufgenommen. Aus dieser Situation heraus prüft die Stadt zahlreiche Unterbringungsmöglichkeiten. Parallel hierzu wird auf einer Freifläche am Begakamp bis zum Sommer ein Neubau für die Unterbringung und Betreuung der minderjährigen unbegleiteten Flüchtlinge entstehen.



Für die Übergangszeit akzeptieren das Landesjugendamt und die als Träger vorgesehene Stiftung Eben-Ezer nur das @on. In dem heutigen Gespräch wurde den Jugendlichen der Vorschlag gemacht, gemeinsam mit dem Jugendamt und der Stiftung Eben-Ezer ein Partizipationsprojekt zu initiieren. Gemeinsam soll überlegt werden, welche Aktionen weiterhin im @on stattfinden können und welche Angebote für den begrenzten Zeitraum beispielsweise ins KJH Werl-Aspe oder auch ins Gemeindehaus am Ziegelhofe verlagert werden könnten.



Die Jugendlichen signalisierten, dass es einen Versuch wert ist und sind nicht abgeneigt. Auch im Vorfeld hatten sie bereits selbst über integrative Ansätze im @on nachgedacht. Noch vor der Sitzung des nächsten Jugendhilfeausschusses wird ein Kreativgespräch mit allen Beteiligten stattfinden. Von diesem Projekt erhoffen sich die Beteiligten positive Impulse für alle Seiten, wie die schnelle Integration der jungen Flüchtlinge und wichtige Erfahrungen für die einheimischen Jugendlichen. Somit kann eine wichtige Grundlage für das zukünftige gemeinsame Zusammenleben in unserer Stadt geschaffen werden.

Pressemitteilung der Stadt Bad Salzuflen

vom 10.11.2015

Flüchtlingsaufnahme in Bad Salzuflen

Unabhängig von den Aufnahmeeinrichtungen des Landes NRW bringt die Stadt Bad Salzuflen zugewiesene Flüchtlinge im gesamten Stadtgebiet unter und versorgt sie. Die Zahl dieser Flüchtlinge ist erheblich angestiegen. Aktuell kommen wöchentlich bis zu 50 Personen in Bad Salzuflen an, die unsere Hilfe brauchen. Um diese Herausforderungen bewältigen zu können, müssen in unserer Stadt alle Kräfte gebündelt werden.

Die vordringlichste Aufgabe ist hierbei, zunächst eine ausreichende Anzahl geeigneter Unterbringungsmöglichkeiten zu finden und vorläufig herzurichten, um Obdachlosigkeit der schutzbedürftigen Menschen zu verhindern. Dies geschieht derzeit in den ehemaligen Wohngebäuden der britischen Streitkräfte im Bereich Tilsiter Straße und Danziger Straße sowie in einer Reihe anderer städtischer Immobilien im Stadtgebiet.

Aber Bereitstellung und Herrichtung geeigneter Unterbringungsmöglichkeiten können mittlerweile mit den ankommenden Flüchtlingen nicht mehr Schritt halten. Bürgermeister Roland Thomas: „Die Stadtverwaltung sucht dann nach verträglichen Zwischenlösungen in städtischen Notunterkünften und steht mit den Betroffenen, z. B. Vereine, Verbände, in Verbindung. Am Ende soll immer eine Unterbringung in Wohngebäuden bzw. geeigneten anderen Objekten erfolgen. Dabei hat die Stadt die Belange der Flüchtlinge und auch der benachbarten Anwohner im Blick.“