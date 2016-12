Defibrillatoren im Stadtgebiet Bad Salzuflen

Der plötzliche Herztod ist in Deutschland die Todesursache Nummer eins außerhalb von Krankenhäusern. In 60 bis 70 Prozent der Fälle ist das so genannte Kammerflimmern die Ursache für den plötzlichen Herztod. Er kommt aus heiterem Himmel und trifft die Menschen häufig unverhofft und oftmals auch ohne erkennbare Vorzeichen. Zahlreiche Studien belegen, dass durch Frühdefibrillation viele Menschenleben gerettet werden können.



Bereits im Jahr 2006 erhielt die Stadt Bad Salzuflen eine Spende für die Anschaffung von fünf sogenannten Automatisierten Externen Defibrillatoren (AED´s). Dank großzügiger Spenden von zwei Privatpersonen konnte die Stadt Bad Salzuflen sieben weitere Defibrillatoren anschaffen.

Dem Ersthelfer steht mit dem AED ein anwenderfreundliches und zuverlässiges Gerät zur Verfügung, dass im Herznotfall problemlos eingesetzt werden kann. Die klare und eindeutige Sprachausgabe führt selbst den ungeübten Ersthelfer sicher durch die Anwendung.