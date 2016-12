Lärmschutz

Das Dezibel (A)

Das Dezibel (dB) ist eine nach dem Physiker Graham Bell benannte Maßeinheit für den Schall. Da die dB-Skala logarithmisch aufgebaut ist, entspricht die Zunahme/Abnahme des Schallpegels um 3 dB(A) immer einer Verdopplung/Halbierung der Schallintensität – oder zum Beipiel der Anzahl der vorbeifahrenden Autos.

Das menschliche Ohr reagiert auf niedrige Frequenzen - also auf tiefe Töne – weniger empfindlich als auf hohe. Die sog. A-Bewertung berücksichtigt diese Besonderheit. Die A-Bewertung bildet die Empfindlichkeitskurve des menschlichen Ohres im Bereich niedriger Lautstärken annähernd nach. Beurteilungspegel für Verkehrsgeräusche werden deshalb grundsätzlich in A-bewerteten Schalldruckpegeln angegeben. Ihre Einheit ist das Dezibel (A) beziehungsweise das dB(A).



Beurteilungspegel

Um festzustellen, ob von Geräuschen negative Wirkungen ausgehen, ist neben dem mittleren Schalldruckpegel – sogenannter Mittelungspegel – für eine bessere Beurteilung zum Beispiel die Dauer und Häufigkeit des Auftretens, Frequenzzusammensetzung und gegebenenfalls Auffälligkeit, Ortsüblichkeit sowie Art und Betriebsweise der Geräuschquelle zu erfassen.

Werte, die diese Geräuscheigenschaften berücksichtigen, werden Beurteilungspegel genannt.

Der Beurteilungspegel entspricht bei Straßenverkehrsgeräuschen dem Mittelungspegel, dem für Immissionsorte in der Nähe von lichtzeichengeregelten Kreuzungen noch ein Zuschlag für erhöhte Störwirkung hinzugefügt wird.

Für die Lärmkartierung wird der Beurteilungspegel ausgedrückt in L DEN und L Night .

Emission – Immission

Die Emission ist das von einer oder mehreren Schallquellen abgestrahlte Geräusch. Die Schallquelle befindet sich am Emissionsort. Der Schallpegel, der beispielsweise die Schallquelle „Straßenverkehr” beschreibt, heißt Emissionspegel.

Unter Immission wird das Einwirken des Schalls auf ein Gebiet oder einen Punkt des Gebiets verstanden. Die Immission ist das beim Empfänger, beispielsweise am menschlichen Ohr ankommende Geräusch. Den Standpunkt des Empfängers bezeichnet man als Immissionsort. Der Schallpegel am Immissionsort als sogenannter Ort des Betroffenen wird Immissionspegel genannt. Immissionspegel des Straßen- und Schienenverkehrs sind Beurteilungspegel.

Immissionsort

Der Immissionsort ist das Gebiet oder ein Punkt des Gebiets, auf den zum Beispiel der Schall einer Straße einwirkt. Er bezeichnet den Standpunkt des Lärmempfängers. Hiermit sind beispielsweise die eine Straße umgebende Bebauung oder die Anwohner gemeint.

L DEN

Mittellungspegel über 24 Stunden (Day, Evening, Night)

Mittlerer Schallpegel über das gesamte Jahr. Bei seiner Berechnung wird der Lärm in den Abend- und Nachtstunden in erhöhtem Maße durch eine Erhöhung um 5 dB bzw. 10 dB berücksichtigt. Die Mittelwertbildung erfolgt energetisch, so dass hohe Pegel den Mittelwert mehr bestimmen als niedrige Pegel.

L Night

Mittellungspegel nur für die Nacht (Zeitraum Nacht: 22.00 Uhr - 6-00 Uhr)

Mittlerer Schallpegel über die Nachtzeiten des gesamten Jahres. Die Mittelwertbildung erfolgt energetisch, so dass hohe Pegel den Mittelwert mehr bestimmen als niedrige Pegel.

Lärmkartierung

Die Beschreibung der Lärmbelastung von Gebieten, Stadtteilen oder Städten erfolgt häufig in Form von Lärmkartierungen (Lärmkarten). In diesen Karten sind je nach Zweck und Aufwand die nach einer Ausbreitungsberechnung ermittelten flächenhaften Lärmbelastungen dargestellt. Die Darstellung erfolgt meistens durch farbige Flächen, die von Linien des gleichen Beurteilungspegels begrenzt sind. Die Lärmkartierungen werden heute im Sprachgebrauch auch als Schallimmissionspläne oder Lärmkataster bezeichnet.

Lärmkarten

Für Hauptverkehrsstraßen, Haupteisenbahnstrecken, Großflughäfen und Ballungsräume müssen Lärmkarten erstellt werden, in denen die Lärmbelastung angegeben sind. Die Lärmkarten werden alle 5 Jahre überprüft und bei Bedarf aktualisiert.

Lärmkarten sind getrennt nach Lärmarten (Straßenverkehr, Schienenverkehr, Luftverkehr, Industrie) und jeweils gewichtet über den ganzen Tag (0 – 24 Uhr) oder über die Nacht (22 – 6 Uhr) darzustellen. In diesen Lärmkarten zur Umgebungslärmrichtlinie wird nicht die Gesamtbelastung durch alle einwirkenden Quellenarten dargestellt, sondern einzelne Geräuschquellen müssen separat behandelt werden, da die einzelnen Lärmarten bei objektiv gleichem Schallpegel subjektiv unterschiedlich von den Menschen wahrgenommen werden.

Die Lärmkarten sind unterteilt in einen Textteil, einen Tabellenteil und einen Kartenteil. Der Textteil enthält eine Beschreibung der Untersuchungsmethoden, der Tabellenteil enthält eine Reihe von statistischen Angaben.

Im Kartenteil wird die durchschnittliche Lärmbelastung über den Tag (0 Uhr - 24 Uhr) und die Belastung über die Nacht (22 - 6 Uhr) wiedergegeben. Die Lärmbelastung wird in farbigen Stufen dargestellt, wobei lila den höchsten Wert widerspiegelt.

Für die Erstellung der Lärmkarten werden keine Lärmmessungen durchgeführt. Es werden einheitliche Berechnungsverfahren für den Umgebungslärm an Straßen, an Schienenwegen, an Flugplätzen und bei Industrie und Gewerbe angewendet. Eine Vielzahl unterschiedlicher Datengrundlagen werden für die Berechnung der Lärmkarten verarbeitet. Weiteres zu den Berechnungsverfahren sowie die Lärmkarten für NRW finden Sie unter: www.umgebungslaerm.nrw.de

In diesem Umgebungslärmportal stellt das Land NRW neben den Lärmkarten die dazugehörigen Berichte sowie eine Auswahl verschiedener anderer Themen bereit.

Lärmvorsorge

Seit 1990 existiert die Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV), die auf eine Begrenzung des Lärms von Straßen und Schienenwegen abzielt. Die Verordnung wird nur angewendet beim Neubau oder der wesentlichen Änderung von Straßen und Schienenwegen. Sie gilt nicht für bestehende Straßen oder Eisenbahnlinien und hat somit einen Vorsorgecharakter.

Die nach der Verordnung einzuhaltenden Immissionsgrenzwerte sind je nach Gebietstyp unterschiedlich gestaffelt und nach Tages/Nachtzeit unterschieden. Diese Immissionsgrenzwerte werden auch als Auslöser für die Aufstellung von Lärmminderungsplänen im bestehenden Straßennetz verwendet.

Die Lärmvorsorge bezieht sich auf vorbeugende Maßnahmen zur Lärmminderung. Vorrang haben hier Schutzmaßnahmen am Verkehrsweg, zum Beipiel durch Lärmschutzwände und -wälle und/oder lärmmindernde Straßenoberflächen. Ist dies nicht möglich, so müssen geeignete Lärmschutzmaßnahmen (z.B. Lärmschutzfenster) an den betroffenen Gebäuden erfolgen. Die Lärmvorsorge schützt neben den Innenräumen eines Gebäudes auch Bereiche, die dem „Wohnen im Freien” dienen – sogenannte Außenwohnbereiche. Dies sind beispielsweise Balkone und Terrassen.

Lärmsanierung

Regelungen zur Lärmsanierung an bestehenden Straßen existieren für Straßen in der Baulast des Bundes. Herangezogen werden berechnete Beurteilungspegel. Die Sanierungswerte sind je nach Gebietstyp unterschiedlich gestaffelt und nach Tages-/Nachtzeit unterschieden. Die Lärmsanierung erfolgt nach Dringlichkeit im Rahmen der vorhandenen Haushaltsmittel. Die Dringlichkeit hängt von der Höhe der Lärmbelastung, der Anzahl der Betroffenen und der Art des Gebiets ab.

In der Zielsetzung und Durchführung der Lärmsanierung an Bundesfernstraßen ähnlich führt die Deutsche Bahn AG mittlerweile ein Lärmsanierungsprogramm des Bundes durch.

Ruhezonen

Flächen mit einer maximalen Lärmbelastung von 55 dB(A) gelten als ruhig. Flächen mit einem Lärmpegel unter 50 dB(A) sind erholsam. Steigt der Lärmpegel über 55 dB(A) an, so werden nicht nur Erholung und Entspannung, sondern auch Gespräche gestört.

Schallimmissionspläne

Schallimmissionspläne sind in der Regel flächendeckende Lärmkartierungen, die Belastungen durch wesentliche Lärmquellen im Stadtgebiet darstellen. Sie liefern damit eine Bestandsaufnahme der städtischen Lärmbelastungssituation. Im Schallimmissionsplan werden die Lärmbelastungen durch einwirkende verschiedenartige Geräuschquellen als Beurteilungspegel farbig dargestellt. Hierbei werden die Schallimmissionspläne getrennt nach Geräuscharten sowie jeweils getrennt für den Tag und die Nacht erstellt.

Umgebungslärm

Er belastet die Bevölkerung seit Jahren unvermindert stark und nimmt in Teilen bereits Gesundheit gefährdende Ausmaße an. Hauptursache ist der Verkehr. Aufgrund hoher Zuwächse im Verkehrsaufkommen und begrenzter Finanzmittel für eine wirksame Lärmbekämpfung sind Fortschritte beim Lärmschutz schwer zu erzielen. Diese Entwicklung ist in ganz Deutschland und in allen europäischen Mitgliedstaaten zu beobachten.

Die Umgebungslärmrichtlinie umfasst vor allem Straßen-, Eisenbahn- und Flugverkehr. Nicht zum Umgebungslärm zählen der sogenannte „Nachbarschaftslärm“ (verursacht z.B. private Feste, Musik und Gesang), der Lärm am Arbeitsplatz und in Verkehrsmitteln, von Sportanlagen sowie der Lärm auf Militärgeländen.