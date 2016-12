Bad Salzuflen beteiligt sich am European Energy Award®

Am 10.12.2008 hat der Rat der Stadt Bad Salzuflen einstimmig die Teilnahme am European Energy Award® (eea) beschlossen.

Der eea ist ein europaweites Qualitäts-managementsystem und Zertifizierungsverfahren, mit dem die Klimaschutzaktivitäten von Kommunen erfasst, bewertet, geplant und regelmäßig überprüft werden können. Erfolge der kommunalen Energiearbeit werden hierbei nicht nur dokumentiert, sondern auch ausgezeichnet.

Das Verfahren orientiert sich an dem Managementzyklus „Analysieren - Planen - Durchführen - Prüfen - Anpassen", ergänzt durch die Schritte der „Zertifizierung" und „Auszeichnung".

Die „Entwicklungszentrale“ ist das Energie-Team, das sich aus Vertretern der verschiedenen Fachbereiche der Verwaltung und der Eigenbetriebe zusammensetzt. Das Energie-Team wird während des gesamten Prozesses (von der Bestandsaufnahme, über die Erstellung eines „energiepolitischen Arbeitsprogramms“ bis zur Zertifizierung) durch einen akkreditierten Energie-Berater unterstützt. Mit Hilfe eines Maßnahmenkatalogs werden realisierte Energieprojekte der Kommune erfasst und anhand eines standardisierten Punktesystems bewertet.

Der Katalog umfasst mehr als 100 Maßnahmen in sechs Handlungsfeldern:

Entwicklungsplanung und Raumordnung

Kommunale Gebäude und Anlagen

Ver- und Entsorgung

Mobilität

Interne Organisation

Externe Kommunikation und Kooperation.

Anhand des Maßnahmenkatalogs erfolgt nicht nur die Bestandsaufnahme, sondern mit seinen vielen Beispielen hilft er auch bei der Planung der zukünftigen Aktivitäten, der Aufstellung des Arbeitsprogrammes. Nach der Umsetzung weiterer Maßnahmen erfolgt eine erneute Bewertung. Erreicht die Kommune nun mehr als 50 Prozent der maximal möglichen Punkte, wird sie nach der externen Überprüfung von einem Auditor mit dem European Energy Award® ausgezeichnet. Bei mehr als 75 Prozent der Punkte erhält die Kommune den European Energy Award® Gold.

In 10 europäischen Ländern nehmen über 581 Kommunen an dem Programm teil, darunter 207 deutsche Städte und 8 Kreise, die meisten in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg. Ausgezeichnet wurden inzwischen insgesamt 269 Kommunen, 72 davon in Deutschland (8 Städte mit Goldstatus).

eea-Prozess in Bad Salzuflen

Der Auftaktworkshop zum eea fand im Mai 2009 in Bad Salzuflen statt. Im Laufe des Jahres gab es vier weitere Treffen, in denen das Energie-Team gemeinsam mit dem Ingenieurbüro GERTEC GmbH die Ist-Analyse durchführte und die bis zum Juli 2009 verwirklichten Energieaktivitäten bewertete. Anschließend wurde ein erstes energiepolitisches Arbeitsprogramm für die nächsten Jahre sowie der eea-Bericht erstellt. Der Bericht beinhaltet eine kurze Beschreibung des European Energy Awards® allgemein, einige Daten zur Ausgangslage in Bad Salzuflen, energierelevante Kennzahlen sowie eine Darstellung des eea-Prozesses in Bad Salzuflen. Darüber hinaus wird die Ist-Situation von 2008/2009 in dem Bericht abgebildet und die Stärken und Schwächen der Stadt in den verschiedenen Handlungsfeldern erläutert.

Die vollständigen eea-Berichte können Sie sich hier ansehen:

Das Energie-Team in Bad Salzuflen besteht aus Mitarbeitern der Stadtverwaltung und der Stadtwerke aus unterschiedlichsten Bereichen.

Der Energiebericht und das energiepolitische Arbeitsprogramm ist überarbeitet worden. Die Umsetzung der Maßnahmen zwischen Juli 2009 und Juli 2013 wurden 31.07.2012 von einem externen Auditor überprüft. Die Stadt Bad Salzuflen hat 59 % der maximal möglichen Punkte erreicht und wurde am 13.11.2012 in Oberhausen mit dem European Energy Award® ausgezeichnet. Die Laufzeit der ersten vierjährigen Projektphase endet zum 31.03.2013. Die Stadt Bad Salzuflen wird zunächst nicht an einer weiteren Projektphase teilnehmen.

Den vollständigen eea-Bericht können Sie hier ansehen:

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.european-energy-award.de/