Energieberatung

Jeder Hausbesitzer kann durch die richtigen Energiesparmaßnahmen am Gebäude viel Energie und damit Geld einsparen, ohne auf den gewohnten Komfort verzichten zu müssen. Wenn man energiesparende Maßnahmen mit einer ohnehin anstehenden Modernisierung kombiniert, sind weitere Einsparungen möglich.

Allerdings, so hat die Verbraucherzentrale NRW festgestellt, wird es für Energiesparwillige immer schwieriger, aus der Vielzahl an verschiedenen Dämmstoffen, Bauteilen oder Heizungsanlagen, die für ihre Immobilie passenden Angebote und die richtige Strategie für notwendige Sanierungsmaßnahmen herauszufinden. Hier setzt das Energieberatungsangebot der Verbraucherzentrale an: Die Experten analysieren beim Verbraucher zu Hause den energietechnischen Zustand des Hauses und entwickeln dann individuelle Vorschläge für Energiesparmaßnahmen. Jeder beratene Verbraucher erhält nach der rund 90-minütigen Besichtigung ein Protokoll mit detaillierten Empfehlungen für die Modernisierung seines Hauses. So erfahren Eigentümer, wo ihr Haus zu viel Energie verbraucht und welche Modernisierungsmaßnahmen sich auch wirtschaftlich rechnen. Die Energiefachleute der Verbraucherzentrale wissen auch, für welche Investitionen es Fördergelder und zinsgünstige Kredite vom Staat gibt.

Die Beratung vor Ort dauert 90 Minuten und kostet 60 Euro. Termine können unter der Telefon-Hotline 0180 111 5 999 (3,9 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise abweichend), im Internet unter www.vz-nrw.de/energiecheck-3 oder in jeder Beratungsstelle der Verbraucherzentrale vereinbart werden.



Möglich ist das zusätzliche Angebot der Verbraucherzentrale dank finanzieller Unterstützung des Landes Nordrhein-Westfalen und der Europäischen Union.